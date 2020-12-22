МВД проверит факт подвоза учителей на агитационную встречу с Садыром Жапаровым

Члены рабочей группы ЦИК рассмотрели жалобу общественного фонда «Общее дело» на принудительный привоз учителей Аксыйского района на встречу с Садыром Жапаровым.

Однако уполномоченные представители кандидата в президенты заявили, что педагогов никто не принуждал и не подвозил их на встречу, а размещенное в соцсетях фото не соответствует действительности. Рабочая группа направила письмо в МВД с просьбой проверить, был ли подвоз учителей на встречу с претендентом на высший политический пост в стране.

Агитационная кампания началась 15 декабря.

Досрочные выборы президента пройдут 10 января 2021 года.