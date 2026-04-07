Коррупционные преступления. В 2025 году возбуждено 1 тысяча 359 уголовных дел

В 2025 году правоохранительными органами возбуждено 1 тысяча 359 уголовных дел по фактам должностных и коррупционных преступлений. Об этом заявил на заседании комитета по судебно-правовым вопросам, правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Жогорку Кенеша генпрокурор Максат Асаналиев.

По его словам, всего завершено расследование по 1 тысяче 710 делам данной категории (включая прошлые годы), из которых: 1 тысяча 330 направлены в суд, 380 прекращены.

Он отметил, что в прошлом году выявлено 7 тысяч 816 нарушений антикоррупционного законодательства, по которым внесено 4 тысячи 949 актов прокурорского реагирования.

По результатам их рассмотрения: 1 тысяча 304 сотрудника привлечены к дисциплинарной ответственности, 2 тысячи 930 должностных лиц — к административной ответственности (штрафы). В итоге возмещен ущерб государству на сумму 6 миллиардов 460 миллионов сомов.

Генпрокурор отметил, что в 2024-м утверждена Государственная стратегия противодействия коррупции на 2025–2030 годы, а Генеральная прокуратура определена уполномоченным органом по предупреждению коррупции.

По его словам, в 2025 году были проведены подготовительные работы по созданию системных механизмов и институтов предупреждения коррупции, результаты которых начнут проявляться уже с текущего года.