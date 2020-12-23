10:03
USD 81.06
EUR 99.07
RUB 1.08
Власть
Сюжеты: Выборы президента - 2021, Конституционная реформа

В видении Садыра Жапарова только три ветви власти: парламент, президент, кабмин

У нас есть три ветви власти: парламент, президент и правительство. Об этом кандидат в президенты Садыр Жапаров заявил в интервью, которое размещено на канале в YouTube.

«Вы выступили за усиление президентской власти в новом проекте Конституции. Как вы считаете, это правильно или неправильно?» — спросили Садыра Жапарова.

«У нас сегодня существует три ветви власти: парламент, президент и правительство. Мы должны формировать систему так, чтобы только одна ветвь власти решала кадровые вопросы. А у нас сегодня три ветви власти решают», — ответил он.

Напомним, государственная власть в Кыргызстане осуществляется на основе принципа разделения между законодательной, исполнительной и судебной.

Этот принцип подразумевает разделение государственной власти на законодательный орган (написание, подготовка и корректировка законопроектов), исполнительный орган (реализация принятого закона), судебная система (контроль за исполнением принятых законов).

Садыр Жапаров вообще не упомянул судебную власть.

Ссылка: https://24.kg/vlast/177631/
просмотров: 786
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы президента. Сотрудники МЧС проверяют избирательные участки
Генпрокуратура проверила факт подвоза учителей на встречу с Садыром Жапаровым
В ОсОО «Хуа-Эр» рассказали, когда учредитель стал гражданином Кыргызстана
Нарушение закона. Иностранцы дали Садыру Жапарову на выборы миллион сомов
Слукавил. Садыр Жапаров общался с Камчи Кольбаевым не только в СИЗО
МВД проверит факт подвоза учителей на агитационную встречу с Садыром Жапаровым
Это не наши ролики. Кандидаты отрицают, что привлекают несовершеннолетних
Госохрана в агитационной кампании Садыра Жапарова. ЦИК проводит разбирательство
Кандидаты в президенты получили устное предупреждение за полученные подарки
Он пишет с ошибками. Пользователи Сети следят за публикациями Садыра Жапарова
Популярные новости
Нарушение закона. Иностранцы дали Садыру Жапарову на&nbsp;выборы миллион сомов Нарушение закона. Иностранцы дали Садыру Жапарову на выборы миллион сомов
Правозащитники просят генпрокурора вынести предостережение Таланту Мамытову Правозащитники просят генпрокурора вынести предостережение Таланту Мамытову
Слукавил. Садыр Жапаров общался с&nbsp;Камчи Кольбаевым не&nbsp;только в&nbsp;СИЗО Слукавил. Садыр Жапаров общался с Камчи Кольбаевым не только в СИЗО
Выборы-2021. Как разместились кандидаты в&nbsp;президенты в&nbsp;избирательном бюллетене Выборы-2021. Как разместились кандидаты в президенты в избирательном бюллетене
Бизнес
Новогодний каталог Globus: листай и&nbsp;выбирай, чем себя баловать Новогодний каталог Globus: листай и выбирай, чем себя баловать
Новогодняя акция от&nbsp;aitv network Новогодняя акция от aitv network
Открылись новые магазины &laquo;Globus-Узген&raquo; и&nbsp;&laquo;Globus-ЦУМ&raquo; Открылись новые магазины «Globus-Узген» и «Globus-ЦУМ»
Мобильный оператор&nbsp;О! снижает стоимость межсетевых звонков Мобильный оператор О! снижает стоимость межсетевых звонков
23 декабря, среда
10:00
В Кыргызстане выявили 230 случаев COVID-19 и пневмонии. Всего — 79 659 В Кыргызстане выявили 230 случаев COVID-19 и пневмонии....
10:00
Нечем дышать. Какой уголь продают кыргызстанцам?
09:55
Вымогательство денег у депутата. Подозреваемого отпустили под домашний арест
09:46
В Ак-Суйском районе дерево насмерть задавило 34-летнего мужчину
09:46
Изнасилование девочки в Токмаке. Подозреваемого водворили в ИВС