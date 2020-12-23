В видении Садыра Жапарова только три ветви власти: парламент, президент, кабмин

У нас есть три ветви власти: парламент, президент и правительство. Об этом кандидат в президенты Садыр Жапаров заявил в интервью, которое размещено на канале в YouTube.

«Вы выступили за усиление президентской власти в новом проекте Конституции. Как вы считаете, это правильно или неправильно?» — спросили Садыра Жапарова.

«У нас сегодня существует три ветви власти: парламент, президент и правительство. Мы должны формировать систему так, чтобы только одна ветвь власти решала кадровые вопросы. А у нас сегодня три ветви власти решают», — ответил он.

Напомним, государственная власть в Кыргызстане осуществляется на основе принципа разделения между законодательной, исполнительной и судебной.

Этот принцип подразумевает разделение государственной власти на законодательный орган (написание, подготовка и корректировка законопроектов), исполнительный орган (реализация принятого закона), судебная система (контроль за исполнением принятых законов).

Садыр Жапаров вообще не упомянул судебную власть.