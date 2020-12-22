Госохрана в агитационной кампании Садыра Жапарова. ЦИК проводит разбирательство

Члены рабочей группы ЦИК рассмотрели сегодня расследование журналистов Factcheck.kg, которые сообщили о привлечении кандидатом в президенты Садыром Жапаровым сотрудников СГО в агитационной кампании.

Ранее, отметим, в соцсетях были распространены фото и видео, где четко видно, что телохранители, стоящие рядом с Садыром Жапаровым, одеты в жилетки и шапки с агитационным логотипом. Это грубое нарушение закона. По данным Factcheck.kg, это были сотрудники госохраны.

Однако представитель Садыра Жапарова Алексей Мощин опроверг публикацию. По его словам, к СГО указанные люди не имеют отношения, это сторонники Садыра Жапарова и они находились с ним с того момента, как он вышел в ночь с 5 на 6 октября из тюрьмы.

«Садыр Жапаров, как сложил полномочия и. о. президента, отказался от СГО, и его представители не сопровождают кандидата в поездках и встречах с избирателями», — сказал Алексей Мощин.

Члены рабочей группы решили направить письмо в ГКНБ, чтобы выяснить, продолжает ли пользоваться услугами госохраны Садыр Жапаров. Кроме того, направлено письмо и в аппарат правительства, поскольку ранее сообщалось, что Садыру Жапарову, приостановившему полномочия премьера, телохранителей из СГО все-таки оставили.