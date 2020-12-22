15:05
USD 80.60
EUR 98.47
RUB 1.08
Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Госохрана в агитационной кампании Садыра Жапарова. ЦИК проводит разбирательство

Члены рабочей группы ЦИК рассмотрели сегодня расследование журналистов Factcheck.kg, которые сообщили о привлечении кандидатом в президенты Садыром Жапаровым сотрудников СГО в агитационной кампании.

Ранее, отметим, в соцсетях были распространены фото и видео, где четко видно, что телохранители, стоящие рядом с Садыром Жапаровым, одеты в жилетки и шапки с агитационным логотипом. Это грубое нарушение закона. По данным Factcheck.kg, это были сотрудники госохраны.

Однако представитель Садыра Жапарова Алексей Мощин опроверг публикацию. По его словам, к СГО  указанные люди не имеют отношения, это сторонники Садыра Жапарова и они находились с ним с того момента, как он вышел в ночь с 5 на 6 октября из тюрьмы.

«Садыр Жапаров, как сложил полномочия и. о. президента, отказался от СГО, и его представители не сопровождают кандидата в поездках и встречах с избирателями», — сказал Алексей Мощин.

Члены рабочей группы решили направить письмо в ГКНБ, чтобы выяснить, продолжает ли пользоваться услугами госохраны Садыр Жапаров. Кроме того, направлено письмо и в аппарат правительства, поскольку ранее сообщалось, что Садыру Жапарову, приостановившему полномочия премьера, телохранителей из СГО все-таки оставили. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/177564/
просмотров: 305
Версия для печати
Материалы по теме
Кандидаты в президенты получили устное предупреждение за полученные подарки
Для агитации в пользу Адахана Мадумарова привлекли детей. Это нарушение закона
Кони и туша обезглавленного барана. ЦИК обсудит подарки кандидатам в президенты
Выборы президента. ЦИК аккредитовала 42 международных наблюдателя
Выборы президента. У Садыра Жапарова новый представитель в ЦИК
Референдум и выборы президента. Бюллетени будут отличаться по цвету
Торохан Жунусбеков решил продолжить агитацию за Садыра Жапарова. Взял отпуск
В день голосования избирательные участки будут охранять 11 тысяч милиционеров
Выборы президента. Кандидаты уже потратили почти 80 миллионов сомов
Выборы-2021. Как разместились кандидаты в президенты в избирательном бюллетене
Популярные новости
Правозащитники просят генпрокурора вынести предостережение Таланту Мамытову Правозащитники просят генпрокурора вынести предостережение Таланту Мамытову
Выборы-2021. Как разместились кандидаты в&nbsp;президенты в&nbsp;избирательном бюллетене Выборы-2021. Как разместились кандидаты в президенты в избирательном бюллетене
Садыр Жапаров пообещал вернуть в&nbsp;Кыргызстан Акаева и&nbsp;Бакиева, если народ простит Садыр Жапаров пообещал вернуть в Кыргызстан Акаева и Бакиева, если народ простит
Артем Новиков о&nbsp;том, что нужно сделать, чтобы веерных отключений не&nbsp;было Артем Новиков о том, что нужно сделать, чтобы веерных отключений не было
Бизнес
Новогодняя акция от&nbsp;aitv network Новогодняя акция от aitv network
Открылись новые магазины &laquo;Globus-Узген&raquo; и&nbsp;&laquo;Globus-ЦУМ&raquo; Открылись новые магазины «Globus-Узген» и «Globus-ЦУМ»
Мобильный оператор&nbsp;О! снижает стоимость межсетевых звонков Мобильный оператор О! снижает стоимость межсетевых звонков
Газ в&nbsp;каждый дом: газифицирован жилой массив &laquo;Киргизия&raquo; Газ в каждый дом: газифицирован жилой массив «Киргизия»
22 декабря, вторник
14:51
Госохрана в агитационной кампании Садыра Жапарова. ЦИК проводит разбирательство Госохрана в агитационной кампании Садыра Жапарова. ЦИК...
14:48
Военнослужащие высказали недовольство. Что ответила Генпрокуратура
14:47
Больше всего бизнес-омбудсмену жалуются на налоговую и силовиков
14:42
Кандидаты в президенты получили устное предупреждение за полученные подарки
14:39
Мэрия Бишкека хочет оцифровать книги в библиотеках, а часть печатных отдать