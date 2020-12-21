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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. У Садыра Жапарова новый представитель в ЦИК

У кандидата в президенты Садыра Жапарова новый представитель в ЦИК. Решение о регистрации принято сегодня на заседании.

Уточняется, что это Жаркын Бапанова. Она была членом нескольких составов Центризбиркома. В частности, того, который проводил в 2010 году референдум по принятию новой Конституции и парламентские выборы.

Гражданские активисты тогда требовали, чтобы она сложила полномочия, поскольку ее родственник Темир Сариев входил во временное правительство, а его партия «Ак шумкар» баллотировалась в парламент. Однако Жаркын Бапанова в ЦИК осталась.
Ссылка: https://24.kg/vlast/177446/
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