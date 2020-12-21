Выборы президента. Кандидаты уже потратили почти 80 миллионов сомов

В соответствии со статьями «О выборах президента КР и депутатов Жогорку Кенеша» банковские учреждения обязаны еженедельно предоставлять в ЦИК информацию о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных счетах кандидатов.
Информация по мере поступления подлежит обязательному размещению на официальном сайте Центризбиркома с учетом законодательства о персональных данных и банковской тайне.
Контрольно-ревизионная группа ЦИК КР представляет сведения о движении средств избирательных фондов 18 кандидатов по состоянию на 18 декабря.
Садыр Жапаров имеет на счете 47 миллионов 404 тысячи сомов. Потратил — 43 миллиона 720 тысяч 69 сомов.
У Каната Исаева — 1 миллион 177 тысяч сомов. Потратил — 1 миллион 70 тысяч 515.
Арстанбек Мыктыбек имеет 1 миллион 117 тысяч сомов. Расходы составили 1 миллион 115 тысяч 750.
На счете у Клары Сооронкуловой 1 миллион 26 тысяч 900 сомов. Потратила — 1 миллион 20 тысяч 370.
Имамидин Ташов имеет 4 миллиона 924 тысячи 600 сомов. Траты составили 2 миллиона 950 тысяч.
У Рашида Тагаева — 3 миллиона 722 тысячи 500 сомов. Траты составили 3 миллиона 57 тысяч 117.
У Абдиля Сегизбаева — 3 миллиона 609 тысяч 910 сомов. Траты — 3 миллиона 472 тысячи 570.
Адахан Мадумаров имеет 1 миллион 583 тысячи 100 сомов. Потратил — 1 миллион 425 тысяч 401.
У Аймена Касенова поступления составили 3 миллиона 310 тысяч 305 сомов. Расходы — 2 миллиона 799 тысяч 788.
У Улукбека Кочкорова на счете 1 миллион 372 тысячи 250 сомов. Потратил — 1 миллион 343 тысячи 650.
У Женишбека Байгуттиева — 2 миллиона 934 тысячи 100 сомов. Израсходовал — 2 миллиона 596 тысяч 86.
У Эльдара Абакирова есть 1 миллион 439 тысяч сомов. Траты — 1 миллион 390 тысяч 36.
У Курсана Асанова — 2 миллиона 391 тысяча 676 сомов. Расходы — 2 миллиона 191 тысяча 237.
У Арстанбека Абдылдаева — 1 миллион 585 тысяч сомов. Расходы составили 1 миллион 569 тысяч 323.
Равшан Джеенбеков имеет 1 миллион 898 тысяч сомов. Потратил — 1 миллион 725 тысяч 203.
Поступления Бактыбека Калмаматова составляют 1 миллион 317 тысяч 20 сомов. Потратил — 1 миллион 247 тысяч 155.
На счете Бабыржана Тольбаева 9 миллионов 352 тысячи 722 сома. Израсходовано — 5 миллионов 687 тысяч 95.
У Каныбека Иманалиева — 1 миллион 646 тысяч 568 сомов. Израсходовал — 1 миллион 533 тысячи 670.
Всего кандидаты собрали 91 миллион 811 тысяч 651 сом, израсходовали — 79 миллионов 915 тысяч 146.
ЦИК зарегистрировала 18 кандидатов на пост президента Кыргызстана. Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.