Выборы президента. Кандидаты уже потратили почти 80 миллионов сомов

В соответствии со статьями «О выборах президента КР и депутатов Жогорку Кенеша» банковские учреждения обязаны еженедельно предоставлять в ЦИК информацию о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных счетах кандидатов.

Информация по мере поступления подлежит обязательному размещению на официальном сайте Центризбиркома с учетом законодательства о персональных данных и банковской тайне.

Контрольно-ревизионная группа ЦИК КР представляет сведения о движении средств избирательных фондов 18 кандидатов по состоянию на 18 декабря.

Садыр Жапаров имеет на счете 47 миллионов 404 тысячи сомов. Потратил — 43 миллиона 720 тысяч 69 сомов.

У Каната Исаева — 1 миллион 177 тысяч сомов. Потратил — 1 миллион 70 тысяч 515.

Арстанбек Мыктыбек имеет 1 миллион 117 тысяч сомов. Расходы составили 1 миллион 115 тысяч 750.

На счете у Клары Сооронкуловой 1 миллион 26 тысяч 900 сомов. Потратила — 1 миллион 20 тысяч 370.

Имамидин Ташов имеет 4 миллиона 924 тысячи 600 сомов. Траты составили 2 миллиона 950 тысяч.

У Рашида Тагаева — 3 миллиона 722 тысячи 500 сомов. Траты составили 3 миллиона 57 тысяч 117.

У Абдиля Сегизбаева — 3 миллиона 609 тысяч 910 сомов. Траты — 3 миллиона 472 тысячи 570.

Адахан Мадумаров имеет 1 миллион 583 тысячи 100 сомов. Потратил — 1 миллион 425 тысяч 401.

У Аймена Касенова поступления составили 3 миллиона 310 тысяч 305 сомов. Расходы — 2 миллиона 799 тысяч 788.

У Улукбека Кочкорова на счете 1 миллион 372 тысячи 250 сомов. Потратил — 1 миллион 343 тысячи 650.

У Женишбека Байгуттиева — 2 миллиона 934 тысячи 100 сомов. Израсходовал — 2 миллиона 596 тысяч 86.

У Эльдара Абакирова есть 1 миллион 439 тысяч сомов. Траты — 1 миллион 390 тысяч 36.

У Курсана Асанова — 2 миллиона 391 тысяча 676 сомов. Расходы — 2 миллиона 191 тысяча 237.

У Арстанбека Абдылдаева — 1 миллион 585 тысяч сомов. Расходы составили 1 миллион 569 тысяч 323.

Равшан Джеенбеков имеет 1 миллион 898 тысяч сомов. Потратил — 1 миллион 725 тысяч 203.

Поступления Бактыбека Калмаматова составляют 1 миллион 317 тысяч 20 сомов. Потратил — 1 миллион 247 тысяч 155.

На счете Бабыржана Тольбаева 9 миллионов 352 тысячи 722 сома. Израсходовано — 5 миллионов 687 тысяч 95.

У Каныбека Иманалиева — 1 миллион 646 тысяч 568 сомов. Израсходовал — 1 миллион 533 тысячи 670.

Всего кандидаты собрали 91 миллион 811 тысяч 651 сом, израсходовали — 79 миллионов 915 тысяч 146.

ЦИК зарегистрировала 18 кандидатов на пост президента Кыргызстана. Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.