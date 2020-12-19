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Власть
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Позже выскажу свое мнение. Реакция Балбака Тулобаева на марш за чистый воздух

И. о. мэра Балбак Тулобаев отреагировал на мирный марш за чистый воздух, а также на материал 24.kg, в котором активисты просили мэрию предоставить отчет по 22 миллионам евро, выделенным на мусоросортировочный завод.
 
«В столице прошел мирный марш, на котором поднимался вопрос смога. Я глубоко признателен критике и принимаю пожелания наших горожан о смоге и мусорном полигоне. На следующей неделе я в прямом эфире выскажу свою точку зрения по данной ситуации», — написал он на своей странице Facebook.
 
Однако градоначальник не уточнил, когда именно выйдет в эфир и что именно он намерен сделать для решения указанного вопроса.
Facebook
Фото Facebook. Как отреагировал Балбак Тулобаев на проблему воздуха
Ссылка: https://24.kg/vlast/177250/
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