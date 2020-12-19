Позже выскажу свое мнение. Реакция Балбака Тулобаева на марш за чистый воздух

24.kg, в котором активисты просили мэрию предоставить отчет по 22 миллионам евро, выделенным на мусоросортировочный завод. И. о. мэра Балбак Тулобаев отреагировал на мирный марш за чистый воздух, а также на материал , в котором активисты просили мэрию предоставить отчет по 22 миллионам евро, выделенным на мусоросортировочный завод.

«В столице прошел мирный марш, на котором поднимался вопрос смога. Я глубоко признателен критике и принимаю пожелания наших горожан о смоге и мусорном полигоне. На следующей неделе я в прямом эфире выскажу свою точку зрения по данной ситуации», — написал он на своей странице Facebook.

Однако градоначальник не уточнил, когда именно выйдет в эфир и что именно он намерен сделать для решения указанного вопроса.