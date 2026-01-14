ГКНБ задержал бывшего вице-мэра Бишкека и чиновников по делу о мусорном полигоне

Госкомитет национальной безопасности КР сообщил о задержании должностных лиц мэрии Бишкека и руководителей подрядных компаний по делу о коррупции при проектировании и строительстве нового мусорного полигона столицы.

Как уточнили в ГКНБ, уголовное дело возбуждено по факту нерационального использования финансовых средств в рамках проекта по улучшению системы управления твердыми отходами и строительства полигона для Бишкека.

По данным следствия, в 2015 году кредитной организацией мэрии Бишкека было выделено 22 миллиона евро. Средства предназначались для укрепления материально-технической базы, закупки спецтехники — бульдозеров, погрузчиков, мусоровозов, контейнеров, а также для проектирования и строительства мусорного полигона для МП «Тазалык» и МП «Бишкекский санитарный полигон».

В результате аудита отдельных процедур государственных закупок предварительный ущерб бюджету от использования кредитных средств оценивается примерно в 182 миллиона сомов.

12 января 2025 года в рамках расследования по статье 336 Уголовного кодекса КР («Коррупция») проведены комплексные следственно-оперативные мероприятия. По их итогам задержаны бывший вице-мэр Бишкека, экс-директор муниципального предприятия «Бишкекский санитарный полигон», а также руководители подрядных организаций. Все задержанные водворены в изолятор временного содержания СИЗО ГКНБ в порядке статьи 96 УПК КР.

В ведомстве добавили, что расследование продолжается. Устанавливаются все причастные должностные лица государственных органов, а также окончательный размер ущерба, нанесенного бюджету.

Под инициалы бывшего вице-мэра подходит Рыспек Сарпашев.

Напомним, ГКНБ в первый раз задержал Рыспека Сарпашева 24 марта 2023 года. В отношении него тогда возбудили уголовное дело по фактам присвоения и растраты вверенного имущества, а также злоупотребления должностным положением.