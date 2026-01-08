13:51
Агент 024

«Мы задыхаемся»: жители Мин-Булака жалуются на горящую мусорную свалку

Жители Мин-Булакского айыльного аймака Московского района Чуйской области заявляют о продолжающемся возгорании мусорного полигона, расположенного вблизи их населенных пунктов. По их словам, свалка горит до сих пор, а с наступлением теплой погоды ситуация может вновь резко ухудшиться. Люди опасаются, что будут вынуждены дышать угарным дымом и зловонием в разгар полевых работ.

Сельчане отмечают, что поливные арыки проходят непосредственно по территории мусорного полигона. В результате, как утверждают жители, их поля орошаются загрязненной водой, что создает угрозу для урожая и здоровья местного населения.

Кроме того, по словам местных жителей, работники ЖКХ Мин-Булакского айыл окмоту продолжают свозить отходы в котлован глубиной более 25 метров и площадью свыше 1 тысячи 500 квадратных метров, фактически закапывая мусор. Люди считают такие действия грубым нарушением экологических норм и называют происходящее экологической катастрофой.

Жители неоднократно обращались к акиму Московского района и в экологические службы. По их словам, представители экологической службы выезжали на место, зафиксировали ситуацию, однако после этого никаких реальных мер принято не было.

Сельчане требуют срочно закрыть свалку, провести экологическую проверку и принять меры по защите окружающей среды, подчеркивая, что больше не могут мириться с происходящим.
