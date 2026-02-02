13:37
Проблема смога. В КР в 2,5 раза увеличилась заболеваемость аллергическим ринитом

В Кыргызстане в 2,5 раза увеличилась заболеваемость аллергическим ринитом. Об этом на заседании комитета ЖК по аграрной политике, водным ресурсам, недропользованию, экологии и охране окружающей среды заявил директор Национального института общественного здоровья (НИОЗ) Жаркынбек Касымбеков при обсуждении проблемы со смогом.

По его словам, нет точных исследований по поводу влияния смога на население страны, так как сложно провести точные расчеты.

«Но надо отметить, что есть увеличение заболеваемости, связанной с органами дыхания. Среди них в 2,5 раза рост такой болезни, как аллергический ринит, особенно среди молодых людей. Это напрямую связано с загрязнением воздуха», — отметил Жаркынбек Касымбеков.

Депутат Нилуфар Алимжанова сказала о необходимости более детального анализа влияния смога и загрязнения воздуха на здоровье населения. Она сообщила, что в отчетах недостаточно отражено воздействие смога на здоровье граждан, подчеркнув рост заболеваний, в том числе астмы и аллергических реакций, особенно среди детей и пожилых людей.

Нардеп сделала акцент на то, что при обсуждении проблемы основное внимание уделяется Бишкеку и Ошу, и призвала озаботиться в связи с ситуацией в регионах, так как там широко используется уголь, отсутствует газификация.
