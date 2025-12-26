12:46
Общество

Смог. Есть комплекс мер, но резко улучшить ситуацию проблематично — Минприроды

По информации Гидрометеорологической службы, ситуация по изменению качества атмосферного воздуха улучшается с каждым годом. Об этом сегодня на брифинге сообщил начальник отдела охраны атмосферного воздуха Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Нурсултан Ташыбек уулу.

В то же время он признал, что смог над Бишкеком будет виден.

Центр Бишкека и частный сектор на севере накрыло смогом

«Загрязнение есть — работают различные промышленные предприятия, частные объекты, чья деятельность связана с выбросами. Столица растет, количество жилмассивов увеличивается. Массово подключить всех к газу не получится — предоставляем льготные кредиты, но желающих мало. Люди должны понимать пользу газификации либо при потреблении угля нужно ставить фильтры, чтобы улавливать сажу. С осени вижу, как люди сжигают листья и другие отходы, поэтому нужно повышать уровень экологического сознания», — сказал Нурсултан Ташыбек уулу.

Он добавил, что в стране принимают комплексные меры для минимизации выбросов.

«В Бишкеке и Чуйской области запретили ввоз рассыпного мелкофракционного угля, в связи с этим проводятся рейды. У многих субъектов предпринимательства нет пылегазоочистных установок, при проверке выдаем им предписания о соблюдении требований. Увеличивается количество велодорожек, идет озеленение, граждан стимулируют переходить на общественный транспорт. Для города закупают автобусы на газе, есть и электробусы, а раньше были дизельные микроавтобусы. Таким образом, есть комплекс мер, но резко решить все проблематично. Всем нам нужно подойти к этому вопросу более осознанно», — призвал начальник отдела охраны атмосферного воздуха.

Напомним, Бишкек периодически лидирует в рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality.
