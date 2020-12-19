Выборы президента. За рубежом кыргызстанцы смогут проголосовать на 48 участках

За пределами Кыргызстана открыто 48 избирательных участков. Об этом сообщается на сайте Центризбиркома.

По его данным, больше всего УИК — 15 — открыто в России. Там кыргызстанцы смогут проголосовать в Москве (пять участков), Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке, Красноярске, Иркутске, Якутске, Южно-Сахалинске, Сургуте, Тюмени.

В Германии избирательные участки находятся в Берлине, Франкфурте-на-Майне, Бонне. В Казахстане, Китае, ОАЭ и Турции открыто по две УИК: в Нур-Султане, Алматы, Пекине, Гуанчжоу, Абу-Даби, Дубае, Анкаре, Стамбуле.

По одному участку работает в Ашхабаде, Баку, Брюсселе, Вашингтоне, Вене, Дохе, Душанбе, Женеве, Исламабаде, Киеве, Куала-Лумпуре, Лондоне, Минске, Нью-Дели, Париже, Риме, Сеуле, Ташкенте, Тегеране, Токио, Эль-Кувейте, Эр-Рияде.

Проголосовать за рубежом смогут только граждане, включенные в список избирателей.

Кыргызстанцы, сдавшие биометрические данные и состоящие на консульском учете в загранучреждениях КР, автоматически включаются в список избирателей на соответствующем участке.

Досрочные выборы главы государства состоятся 10 января 2021 года. В этот же день состоится и референдум.