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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Максат Мамытканов призвал своевременно реагировать на нарушения на выборах

В Иссык-Кульской области открыли 248 избирательных участков. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства региона.

По ее данным, сегодня вице-премьер министр Максат Мамытканов, председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова с представителями органов местного самоуправления проверили готовность избирательных участков к предстоящим досрочным выборам президента Кыргызстана.

Максат Мамытканов провел совещание с руководителями районов и соответствующими структурами по проведению прозрачных и честных выборов.

«Перед нами стоит большая ответственность — проведение честных и прозрачных выборов. Нужно своевременно реагировать на нарушения», — заключил вице-премьер министр.

Досрочные выборы главы государства состоятся 10 января 2021 года. С 15 декабря началась агитационная кампания. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/177148/
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