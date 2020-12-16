Словесные баталии кандидатов в президенты. Расписание выступлений и дебатов

Предвыборная агитация кандидатов на должность президента уже началась. По законодательству им положено бесплатное время для выступлений в эфире государственных средств массовой информации.
ЦИК уже провела жеребьевку между претендентами по распределению бесплатного эфирного времени и опубликовала расписание как индивидуальных выступлений, так и дебатов, на каналах ОТРК и «ЭлТР».
Теледебаты на ОТРК пройдут в два тура: первый состоится 28-30 декабря, второй — 6-8 января 2021 года.
Агитационная кампания завершится в 8.00 9 января 2021 года.