Словесные баталии кандидатов в президенты. Расписание выступлений и дебатов

Предвыборная агитация кандидатов на должность президента уже началась. По законодательству им положено бесплатное время для выступлений в эфире государственных средств массовой информации.

ЦИК уже провела жеребьевку между претендентами по распределению бесплатного эфирного времени и опубликовала расписание как индивидуальных выступлений, так и дебатов, на каналах ОТРК и «ЭлТР».

Теледебаты на ОТРК пройдут в два тура: первый состоится 28-30 декабря, второй — 6-8 января 2021 года.

Напомним, что президентские выборы пройдут 10 января 2021-го. В них участвуют 18 кандидатов.

Агитационная кампания завершится в 8.00 9 января 2021 года.