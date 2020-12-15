Выборы президента. Курсану Асанову суд не изменил меру пресечения

Бывшему заместителю министра внутренних дел Курсану Асанову Первомайский районный суд Бишкека оставил в силе меру пресечения — домашний арест. Об этом 24.kg заявила его адвокат Таалайгуль Токтакунова.

По ее словам, это нарушение его прав как кандидата. Поскольку он не может полноценно проводить встречи с избирателями. Юристы намерены решение обжаловать.

Напомним, что Курсан Асанов проходит обвиняемым по двум уголовным делам — по факту злоупотребления должностным положением после событий в селе Кой-Таш, а также по массовым беспорядкам после выборов в парламент в октябре 2020 года.

Отметим, что сегодня стартовала агитационная кампания. Она завершится в 8.00 9 января 2021-го.