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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. Равшан Джеенбеков рассказал о своих политических взглядах

За целый месяц агитационной кампании кандидаты в президенты имеют возможность только два раза выйти на дебаты. Об этом на пресс-конференции в 24.kg сообщил кандидат на пост главы государства Равшан Джеенбеков.

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По его словам, встречаться с оппонентами можно лишь в эфире государственных средств массовой информации (ОТРК, ЭлТР).

«Я обращаюсь к ЦИК и всем кандидатам в президенты. Мы должны требовать, чтобы Центризбирком давал возможность всем СМИ организовывать дебаты столько раз, сколько захотят кандидаты. Мы должны проводить их здесь, в 24.kg, Akipress, Kaktus.media и других телекомпаниях. Я прошу ЦИК обратить на это внимание и немедленно дать разрешение для СМИ проводить дебаты с кандидатами в президенты нашей страны», — рассказал Равшан Джеенбеков.

Мой взгляд и опыт нужны стране. Я буду таким президентом, который оставит неизгладимый свет в истории Кыргызстана, и сделаю его процветающим.

Равшан Джеенбеков

Кандидат также отметил, что его политический взгляд перспективный. «Мой опыт будет востребован в нашей стране. Я всегда боролся за реформы, современную страну, демократические изменения. Потому что они нужны для того, чтобы наш народ сделать счастливее, богаче. Чтобы народ жил достойно. Буду президентом или нет, я останусь в политике и продолжу вести активную политическую жизнь», — заявил он.

Досрочные выборы главы государства состоятся 10 января 2021 года.

***
Оплачено из избирательного фонда кандидата в президенты КР Р.Джеенбекова. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/176725/
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