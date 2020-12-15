Равшан Джеенбеков: Я буду последним президентом

Кандидат в президенты Равшан Джеенбеков — один из первых, кто представил свою программу по развитию Кыргызстана. На пресс-конференции в 24.kg он рассказал про девять главных задач, которые намерен реализовать на посту главы государства.

Равшан Джеенбеков подчеркнул, что его главные цели — перейти от авторитарного института президента к народному главе государства; ликвидировать бедность; через три года полностью избавиться от института президента.

«Расходы главы государства радикально сократим. Президент должен жить у себя дома. Вы только представьте, что в госохране работают 900 сотрудников — это 400 миллионов сомов в год, администрация президента тратит 120 миллионов. В итоге получается, что на него расходов гораздо больше, чем на парламент. Поэтому я намерен сократить эти расходы в 10 раз», — сказал он.

Призываю всех, кто уже находится у власти или только пришел, отказаться от проживания в резиденции. Эти привилегии не нужны. Прекращайте жить за счет народа, у нас не богатая страна! Равшан Джеенбеков

Претендент заметил, что также образование будет основываться на иностранных языках, информационных технологиях, математике и критическом мышлении. Медицина и образование, по его словам, будут оплачиваться из бюджета на персонально-ваучерной основе.

Равшан Джеенбеков также обещает, что судебная система в стране станет открытой, состязательной и независимой. «Совет по отбору судей сформируют заново на открытой и прозрачной основе, а все судебные процессы станут открытыми», — отметил он.

Полпреда, мэров и глав айыл окмоту будут избирать прямым голосованием. Местные налоги, бюджет должны формировать и определять на местах.

В программе Равшана Джеенбекова прописано, что Госкомитет национальной безопасности ликвидируют, а Генпрокуратуру объединят с Минюстом и поместят в структуру правительства.

Ожидается также, что в состав кабмина пригласят образованных молодых людей, окончивших лучшие мировые вузы.

«Пункт «экономическая свобода» значит, что мы снизим налоговую нагрузку на малый и средний бизнес. Предприниматели смогут обращаться в международный арбитраж. Бизнесмена не могут лишить свободы по налоговым и экономическим правонарушениям до окончательного решения суда», — рассказал кандидат в президенты.

Досрочные выборы главы государства состоятся 10 января 2021 года.