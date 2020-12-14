Выборы президента. ЦИК отказала Кубану Чороеву в регистрации кандидатом

ЦИК отказала Кубану Чороеву в регистрации кандидатом на должность президента КР. Решение принято на заседании Центризбиркома.

Председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова отметила, что постановление Центризбиркома может быть обжаловано кандидатом в суде.

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«Принять такое решение предлагалось потому, что сегодня истекает срок регистрации. Если вы будете продолжать обжалование по первому решению ЦИК, то можете и по этому тоже обратиться в суд. Если ваша кассационная жалоба будет удовлетворена, мы сможем вернуться к этому вопросу», — отметила она.

Кубан Чороев назвал постановление в отказе беспочвенным. «Сегодня я подал кассационную жалобу в Верховный суд, и она была принята. Я не знаю, насколько тогда законно ваше решение. Но если вы его примете, мои права как кандидата будут ущемлены, потому что мне не будут предоставлены равные возможности. Судебные заседания могут затянуться, поэтому решение за вами», — сказал он.

Напомним, что ранее ЦИК признала недействительными подписные листы кандидата, так как он начал сбор подписей до оплаты печати самих листов. Он обжаловал решение Центризбиркома об отказе в регистрации, но суд проиграл.

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