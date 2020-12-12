Выборы президента. ЦИК ответила на жалобу, поданную на Садыра Жапарова

ЦИК ответила на жалобу кандидатов в президенты Каната Исаева и Адахана Мадумарова.

Политики требовали отказать бывшему и. о. президента Садыру Жапарову в регистрации. По их мнению, он не имеет права баллотироваться, поскольку вступил в гонку, временно приостановив исполнение полномочий главы правительства, но официально не ушел в отставку с поста и. о. главы государства.

Рабочая группа Центризбиркома по рассмотрению жалоб пришла к выводу: требование заявителей необосновано.

Глава Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова отметила, что на момент выдвижения кандидатуры Садыр Жапаров сложил полномочия и. о. президента и приостановил исполнение обязанностей премьер-министра, как требует закон.

ЦИК посчитала, что нет веских оснований отказывать Садыру Жапарову в его праве баллотироваться.

До 14 декабря включительно избирательная комиссия регистрирует кандидатов в президенты.

Досрочные выборы главы государства состоятся 10 января 2021 года.