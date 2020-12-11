Выборы президента. ЦИК утвердила подписные листы 18 кандидатов

ЦИК утвердила подписные листы 18 кандидатов в президенты. Более 30 тысяч у каждого из собранных подписей признаны экспертами действительными.
Уточняется, что 12 претендентам отказано в регистрации. Они не внесли залог и не сдали подписные листы.
За президентский пост продолжат борьбу пока 18 человек.
Кубанычбек Токтосунов и Кубан Чороев сняты с гонки. Последний подал в суд на решение Центризбиркома.
До 14 декабря включительно избирательная комиссия регистрирует кандидатов в президенты.
Досрочные выборы главы государства состоятся 10 января 2021 года.