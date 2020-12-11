19:21
USD 84.80
EUR 102.51
RUB 1.15
Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. ЦИК утвердила подписные листы 18 кандидатов

ЦИК утвердила подписные листы 18 кандидатов в президенты. Более 30 тысяч у каждого из собранных подписей признаны экспертами действительными.

Уточняется, что 12 претендентам отказано в регистрации. Они не внесли залог и не сдали подписные листы.

За президентский пост продолжат борьбу пока 18 человек.

Кубанычбек Токтосунов и Кубан Чороев сняты с гонки. Последний подал в суд на решение Центризбиркома.

До 14 декабря включительно избирательная комиссия регистрирует кандидатов в президенты.

Досрочные выборы главы государства состоятся 10 января 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/176471/
просмотров: 221
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы президента. Рабочая группа ЦИК утвердила подписи еще одного кандидата
Выборы президента. Утверждены подписные листы еще двух кандидатов
Выборы президента. Кубан Чороев подал в суд. Требует восстановить в гонке
Выборы президента. Для кандидатов сокращен срок подачи заявления в суд
На выборные кампании в бюджете 2021 года заложено 858,4 миллиона сомов
В заявлении генпрокурора есть элементы агитации. Комментарий члена ЦИК
Выборы президента. ЦИК сегодня зарегистрирует первых кандидатов
ЦИК признала часть подписей у Кубанычбека Токтосунова недействительными
Президентская гонка не для Садыра Жапарова. Почему?
Выборы президента. Политики считают, что Садыр Жапаров не может баллотироваться
Популярные новости
Выборы президента. Политики считают, что Садыр Жапаров не&nbsp;может баллотироваться Выборы президента. Политики считают, что Садыр Жапаров не может баллотироваться
У&nbsp;мэра новый советник. Садыр Жапаров обещал ему должность за&nbsp;участие в&nbsp;митингах У мэра новый советник. Садыр Жапаров обещал ему должность за участие в митингах
Генпрокурор Курманкул Зулушев назвал фаворитов президентской гонки Генпрокурор Курманкул Зулушев назвал фаворитов президентской гонки
Статус экс-президента страны решили оставить, но&nbsp;гарантии и&nbsp;привилегии сократят Статус экс-президента страны решили оставить, но гарантии и привилегии сократят
Бизнес
Состоялся очередной конгресс Кыргызского футбольного союза Состоялся очередной конгресс Кыргызского футбольного союза
Купите авто в&nbsp;кредит от &laquo;‎Бакай Банка&raquo; и&nbsp;выиграйте BMW 750&nbsp;Li Купите авто в кредит от «‎Бакай Банка» и выиграйте BMW 750 Li
Аукцион: реализация оборудования для обработки текстиля и&nbsp;печати на&nbsp;тканях Аукцион: реализация оборудования для обработки текстиля и печати на тканях
Боец из&nbsp;Кыргызстана рассказал о&nbsp;предстоящем бое и&nbsp;как оказался в&nbsp;UFC Боец из Кыргызстана рассказал о предстоящем бое и как оказался в UFC
11 декабря, пятница
19:15
Геннадий Базаров: Слова Чингиза Айтматова оказались пророческими Геннадий Базаров: Слова Чингиза Айтматова оказались про...
19:10
Выборы президента. ЦИК утвердила подписные листы 18 кандидатов
19:00
Афиша Бишкека на выходные: мастер-классы, выставки и вечер памяти
18:47
Александр Лукашенко: Осталась лазейка для введения изъятий в госзакупках
18:45
Водителя, скрывшегося с места ДТП, задержали