Выборы президента. ЦИК утвердила подписные листы 18 кандидатов

ЦИК утвердила подписные листы 18 кандидатов в президенты. Более 30 тысяч у каждого из собранных подписей признаны экспертами действительными.

Уточняется, что 12 претендентам отказано в регистрации. Они не внесли залог и не сдали подписные листы.

За президентский пост продолжат борьбу пока 18 человек.

Кубанычбек Токтосунов и Кубан Чороев сняты с гонки. Последний подал в суд на решение Центризбиркома.

До 14 декабря включительно избирательная комиссия регистрирует кандидатов в президенты.

Досрочные выборы главы государства состоятся 10 января 2021 года.