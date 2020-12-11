Выборы президента. Кубан Чороев подал в суд. Требует восстановить в гонке

Кубан Чороев, которого ЦИК сняла с гонки, обратился с иском в административный суд Бишкека. Об этом он сообщил 24.kg.

По его словам, заседание суда пройдет завтра, 12 декабря.

«Мои адвокаты подготовили соответствующий иск. Мы практически полностью уверены, что было нарушение закона со стороны ЦИК. Тем более это решение не было поддержано подавляющим большинством членов. Они сами дали понять, чтобы суд решил. Потому что ЦИК не могла брать на себя ответственность за принятие решения. Мы глубоко верим, что суд примет законное решение», — отметил он.

Кубан Чороев добавил, что изготовление подписных листов оплатил типографии вовремя. «Я сделал это в виде письменной гарантии. Основная цель 52-й статьи заключается в том, чтобы кандидат платил за подписные листы из своего избирательного фонда. Что мы и сделали. Фактически никакого нарушения эмпиративных требований статьи мы не совершили», — сказал он.

Напомним, что подписные листы кандидата признали недействительными, так как он начал сбор подписей до оплаты печати самих листов.

Снят с гонки и Кубанычбек Токтосунов, у которого ЦИК признала часть подписей недействительной.

До 14 декабря включительно избирательная комиссия регистрирует кандидатов в президенты.

Досрочные выборы главы государства состоятся 10 января 2021 года.