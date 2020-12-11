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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. Для кандидатов сокращен срок подачи заявления в суд

В ЦИК 24.kg пояснили, как изменились правила подачи заявлений в суд для обжалования решений избирательной комиссии.  

По данным ведомства, срок сократился до двух дней. Подавать в суд в случае отказа в регистрации претенденты на высший государственный пост в стране могут в течение двух дней с момента получения уведомления. Оно должно быть вручено в течение 24 часов.   

За президентский пост продолжат борьбу пока 18 человек.

Кубанычбек Токтосунов и Кубан Чороев сняты с гонки. Последний намерен судиться с ЦИК.

До 14 декабря включительно избирательная комиссия регистрирует кандидатов в президенты.

Досрочные выборы главы государства состоятся 10 января 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/176292/
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