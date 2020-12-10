Артем Новиков: Если глава ГНС не выполнит план по сборам, то это сделает другой

«Если глава ГНС не выполнит план по сборам, исполнять его будет другой человек», — заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша и. о. премьер-министра Артем Новиков.

На заседании депутат Нурбек Алимбеков засомневался, что план по доходам на 2021 год удастся выполнить. Особенно он коснулся цифр по поступлениям, которые должна собрать Госналоговая служба. Глава ГНС Кабыл Абдалиев ответил, что в первом чтении ставился план в размере 73 миллиардов сомов, ко второму чтению его увеличили на 6 миллиардов сомов.

«Это большой план для нас. Никогда не было такого высокого плана», — отметил Кабыл Абдалиев.

Однако и. о. премьер-министра уверен, что планы по налоговым поступлениям составлены с учетом реалий сегодняшнего дня.

«Я уверен, что глава ГНС выполнит план по сборам», — заключил он.