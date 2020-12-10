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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. ЦИК сегодня зарегистрирует первых кандидатов

ЦИК сегодня на заседании зарегистрирует первых кандидатов, чьи подписные листы прошли утверждение членами рабочей группы. Об этом 24.kg сообщили в Центризбиркоме.

По их данным, удостоверения кандидатов получат Садыр Жапаров, Аймен Касенов, Арстанбек Абдылдаев (автор знаменитого мема «Зима не будет». — Прим. 24.kg), Бабыржан Тольбаев. 

Подписные листы остальных претендентов проходят почерковедческую экспертизу. До 11 декабря включительно ЦИК огласит список тех, кто прошел необходимый порог по подписям в свою поддержку.  Ранее Центризбирком забраковал подписные листы Кубана Чороева и Кубанычбека Токтосунова

До 14 декабря включительно избирательная комиссия регистрирует кандидатов в президенты.

Досрочные выборы главы государства состоятся 10 января 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/176125/
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