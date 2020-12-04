21:30
USD 84.80
EUR 102.77
RUB 1.13
Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. ЦИК отказала в жалобе активистов в отношении Садыра Жапарова

ЦИК отказала в жалобе Коалиции за демократию в связи с интервью кандидата в президенты Садыра Жапарова, которое вышло в эфир на «Седьмом канале» 23 ноября. Решение принято на заседании Центризбиркома.

Как отметила член ЦИК Гульнара Джурабаева на заседании двух рабочих групп по контролю за соблюдением правил ведения предвыборной агитации, а также по рассмотрению заявлений и жалоб избирателей и иных субъектов, члены не смогли прийти к единому мнению, поэтому вопрос вынесли на обсуждение Центризбиркома.

«Честно говоря, ситуация неординарная, голоса разделились поровну за и против наложения административного штрафа. И решение не смогли принять. Было еще предложение оштрафовать и СМИ. С чем это связано? Помимо интервью, «Седьмой канал» сделал нарезки и потом транслировал их в разных информационных блоках», — сказала она.

В самом выступлении Садыра Жапарова явных нарушений правил предвыборной агитации члены ЦИК не увидели.

Член Центризбиркома Кайрат Осмоналиев предложил рассмотреть и ответственность СМИ. «Тут, например, сама ведущая задавала такие вопросы, на которые было сложно не ответить. Я не предлагаю штрафовать, но можно вынести предупреждение. Это играет профилактическую роль, и другим будет уроком», — заметил он.

После обсуждения члены ЦИК приняли решение отказать коалиции, а вопрос ответственности СМИ рассмотреть на следующем заседании.
Ссылка: https://24.kg/vlast/175650/
просмотров: 250
Версия для печати
Материалы по теме
Встреча Мадумарова с мигрантами. ЦИК не нашла нарушений
Выборы президента. В ЦИК спорят, нарушали ли кандидаты правила агитации
Выборы президента. ЦИК выявила нарушение кандидатом правил агитации
Выборы президента. В ЦИК рассказали, в каком случае кандидатам вернут залог
Выборы президента. 20 кандидатов успели до полуночи сдать подписные листы
Выборы президента. Кубанычбек Исабеков отозвал свое заявление об участии
Выборы президента. Еще два кандидата сдали подписные листы
Выборы президента. Клара Сооронкулова сдала подписные листы
Выборы президента. Еще один кандидат отказался от участия в гонке
Выборы президента. Еще один кандидат сдал подписные листы
Популярные новости
Той после свадьбы. В&nbsp;Сети опубликовали видео встречи Садыра Жапарова со&nbsp;сватами Той после свадьбы. В Сети опубликовали видео встречи Садыра Жапарова со сватами
Акылбек Жапаров объяснил, почему предлагает лишить силовиков надбавок к&nbsp;пенсии Акылбек Жапаров объяснил, почему предлагает лишить силовиков надбавок к пенсии
ЦИК поддерживает заявление Клары Сооронкуловой. Пояснение юристов ЦИК поддерживает заявление Клары Сооронкуловой. Пояснение юристов
700 сомов и&nbsp;145 тысяч сомов. Соцфонд назвал самые высокую и&nbsp;низкую пенсии в&nbsp;КР 700 сомов и 145 тысяч сомов. Соцфонд назвал самые высокую и низкую пенсии в КР
Бизнес
Загадайте желание Тайному Санте или осуществите мечту близких вместе с&nbsp;MegaCom Загадайте желание Тайному Санте или осуществите мечту близких вместе с MegaCom
В&nbsp;Кыргызстане появилась карта, фиксирующая экологические происшествия В Кыргызстане появилась карта, фиксирующая экологические происшествия
Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк открыл новый филиал в&nbsp;центре Бишкека Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк открыл новый филиал в центре Бишкека
MegaCom запускает Безлимитизацию! YouTube, соцсети и&nbsp;топовые игры нон-стоп MegaCom запускает Безлимитизацию! YouTube, соцсети и топовые игры нон-стоп
4 декабря, пятница
21:28
Более 30 тысяч литров антисептика передал школам Кыргызстана ЮНИСЕФ Более 30 тысяч литров антисептика передал школам Кыргыз...
21:11
Патрульная милиция освободила тротуар у мэрии Бишкека от припаркованных авто
21:06
Выборы президента. ЦИК отказала в жалобе активистов в отношении Садыра Жапарова
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 5 декабря: будет морозно
20:45
Из Иссык-Куля выловили еще 30 километров браконьерских сетей