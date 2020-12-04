Выборы президента. ЦИК отказала в жалобе активистов в отношении Садыра Жапарова

ЦИК отказала в жалобе Коалиции за демократию в связи с интервью кандидата в президенты Садыра Жапарова, которое вышло в эфир на «Седьмом канале» 23 ноября. Решение принято на заседании Центризбиркома.

Как отметила член ЦИК Гульнара Джурабаева на заседании двух рабочих групп по контролю за соблюдением правил ведения предвыборной агитации, а также по рассмотрению заявлений и жалоб избирателей и иных субъектов, члены не смогли прийти к единому мнению, поэтому вопрос вынесли на обсуждение Центризбиркома.

«Честно говоря, ситуация неординарная, голоса разделились поровну за и против наложения административного штрафа. И решение не смогли принять. Было еще предложение оштрафовать и СМИ. С чем это связано? Помимо интервью, «Седьмой канал» сделал нарезки и потом транслировал их в разных информационных блоках», — сказала она.

В самом выступлении Садыра Жапарова явных нарушений правил предвыборной агитации члены ЦИК не увидели.

Член Центризбиркома Кайрат Осмоналиев предложил рассмотреть и ответственность СМИ. «Тут, например, сама ведущая задавала такие вопросы, на которые было сложно не ответить. Я не предлагаю штрафовать, но можно вынести предупреждение. Это играет профилактическую роль, и другим будет уроком», — заметил он.

После обсуждения члены ЦИК приняли решение отказать коалиции, а вопрос ответственности СМИ рассмотреть на следующем заседании.