Член КС: Инициаторы института курултая тормозят работу совещания

Работу конституционного совещания тормозят инициаторы института курултая. Об этом на брифинге заявил доктор исторических наук Аблабек Асанканов.

По его словам, введение института курултая вызывает жаркие споры на совещании.

«По проекту у Народного курултая абсолютная власть. Мы должны определиться со статусом курултая: это одна из ветвей власти или консультативный орган? Инициаторы этого института во главе с Кадыром Кошалиевым сначала внесли один вариант, теперь просят подождать. Оказывается, еще несколько авторов написали предложение по курултаю. Им надо самим сначала прийти к единому решению», — говорит Аблабек Асанканов.

Отметим, что новый проект Конституции разработан. И с подписью 80 депутатов Жогорку Кенеша инициирован закон о назначении референдума по внесению изменений в Основной закон. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.