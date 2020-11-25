Лишь бы порулить. Лидер фракции «Кыргызстан» БГК о развале коалиции большинства

«Оставшиеся четыре месяца уйдут на дележ портфелей, разборки, споры, кто будет какой комиссией рулить, и, считай, работа всего горкенеша насмарку» — так лидер фракции «Кыргызстан» Бишкекского городского кенеша Куванычбек Конгантиев на своей странице в Facebook прокомментировал развал коалиции большинства и создание новой.

Он сказал, что многие в городе даже не знают, что на прошлой неделе в Бишкекском городском кенеше распустили коалицию большинства, в которую входили фракции СДПК, «Республика — Ата Журт», «Мекеним Кыргызстан» и «Онугуу-Прогресс», «Кыргызстан» оставался в оппозиции. «И вдруг ни с того ни с сего, когда до конца нашего срока, этого созыва остается всего четыре месяца, объявляют о развале коалиции. Даже сами некоторые представители фракции из коалиции большинства рот разинули от удивления, так как не знали, не ожидали, для них это было полным сюрпризом», — отметил Куванычбек Конгантиев.

Он объяснил, в чем причина такого решения. «У коалиции большинства в ведении находятся все постоянные комиссии, кроме бюджетной. И вот на волне изменений в «верхах» «низы» решили последние четыре месяца порулить постоянными комиссиями. СДПК, «Республика — Ата Журт», «Мекеним Кыргызстан» развалили коалицию большинства, выкинули из своих рядов «Онугуу-Прогресс». При этом провели развал с кучей процедурных нарушений регламента, устно прочитали, письменно — ни одного документа. И самое главное, так называемая коалиция не может собрать кворум на сессии, чтобы создать и начать работу коалиции. Теперь оставшиеся месяцы уйдут на дележ портфелей, разборки, споры, кто будет какой комиссией рулить, и, считай, работа всего горкенеша насмарку», — добавил Куванычбек Конгантиев.

Отметим, что лидер фракции «Онугуу-Прогресс» Рысбай Аматов является председателем постоянной комиссии по социальным вопросам.

Напомним, что 19 ноября началась очередная сессия БГК, в проекте дня было 14 вопросов. В начале заседания лидеры двух фракций «Республика — Ата Журт» и «Мекеним Кыргызстан» сообщили о решении выйти из состава коалиции. После чего депутаты решили дождаться заключения юротдела по вопросу, могут ли они продолжить сессию, и ушли на перерыв. Обсуждения продолжались в течение всего дня, в зал заседаний депутаты так и не вернулись. В итоге сессию продлили 24 ноября. На ней было озвучено о создании новой коалиции, после чего объявлен перерыв в работе до 2 декабря.