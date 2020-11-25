Убрать этническую квоту в парламенте предлагают члены конституционного совещания

Члены конституционного совещания считают, что необходимо убрать этническую квоту в Жогорку Кенеше. С таким предложением выступили несколько членов секции «Государственные органы власти».

По словам депутата легендарного парламента Кемеля Аширалиева, этническая квота в парламенте не оправдала своих целей.

«По этнической квоте в парламент приходят одни и те же лица, в основном богатые представители других национальностей. Мы должны поддержать женщин и поэтому оставим женскую квоту», — сказал Кемел Аширалиев.

Отметим, что новый проект Конституции разработан. И с подписью 80 депутатов Жогорку Кенеша инициирован закон о назначении референдума по внесению изменений в Основной закон. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.