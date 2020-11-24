Членам КС предложили внести норму о наказании людей, которые не голосуют

Кыргызстанец призвал наказывать граждан, которые не участвуют в выборах. Об этом на заседании секции «Права, свободы и обязанности человека и гражданина» заявил Мурат Назарматов, который прибыл на совещание, чтобы внести свое предложение.

По его словам, на последних парламентских выборах более 1,5 миллиона граждан не приняли участие в голосовании. «Людей заставляют служить в армии, платить налоги. Почему не могут обязать участвовать в президентских и парламентских выборах? Именно по итогу голосования решается, как сложится дальнейшая судьба страны. Это очень важный момент», — сказал Мурат Назарматов.

В связи с этим он призвал привлекать к правовой ответственности граждан, игнорирующих выборы. Члены конституционного совещания спросили, какой механизм реализации предлагает гражданин для решения этого вопроса.

«По-моему, нужно налагать штрафы. Пенсионеров надо лишать пенсии, если они не приходят на выборы. Других граждан надо сажать в тюрьму», — заявил Мурат Назарматов.

Председатель секции Нурлан Шерипов внес в протокол указанное предложение и попросил коллег проголосовать.

Члены конституционного совещания единогласно проголосовали против, объяснив свои действия тем, что предложение противоречит общепринятым международным нормам и заставлять кого-либо участвовать в выборах никто не имеет права.