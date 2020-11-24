Членам КС предложили внести норму о наказании людей, которые не голосуют

Кыргызстанец призвал наказывать граждан, которые не участвуют в выборах. Об этом на заседании секции «Права, свободы и обязанности человека и гражданина» заявил Мурат Назарматов, который прибыл на совещание, чтобы внести свое предложение.
По его словам, на последних парламентских выборах более 1,5 миллиона граждан не приняли участие в голосовании. «Людей заставляют служить в армии, платить налоги. Почему не могут обязать участвовать в президентских и парламентских выборах? Именно по итогу голосования решается, как сложится дальнейшая судьба страны. Это очень важный момент», — сказал Мурат Назарматов.
В связи с этим он призвал привлекать к правовой ответственности граждан, игнорирующих выборы. Члены конституционного совещания спросили, какой механизм реализации предлагает гражданин для решения этого вопроса.
«По-моему, нужно налагать штрафы. Пенсионеров надо лишать пенсии, если они не приходят на выборы. Других граждан надо сажать в тюрьму», — заявил Мурат Назарматов.
Председатель секции Нурлан Шерипов внес в протокол указанное предложение и попросил коллег проголосовать.
Члены конституционного совещания единогласно проголосовали против, объяснив свои действия тем, что предложение противоречит общепринятым международным нормам и заставлять кого-либо участвовать в выборах никто не имеет права.
В целях эффективной работы конституционного совещания созданы рабочие группы и секретариат. Члены совещания работают в трех секциях: «Основы конституционного строя», «Права, свободы и обязанности человека и гражданина» и «Органы государственной власти».
Отметим, что новый проект Конституции уже разработан и с подписью 80 депутатов Жогорку Кенеша инициирован закон о назначении референдума по внесению изменений в Конституцию. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.
Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.