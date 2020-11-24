В Конституции хотят прописать ответственность за неучастие в выборах

В Бишкеке проходит очередное конституционное совещание. Активист Мурат Назарматов заявил, что в Конституции необходимо прописать обязанности и ответственность граждан Кыргызстана во время выборов. В частности, по его словам, в законодательстве необходимо прописать, что граждане обязаны голосовать.

«Мы говорим, что у человека по достижении совершеннолетия есть право голосовать, но при этом получается так, что ему необязательно ходить на выборы. Например, во время последних выборов около 1 миллиона человек не пришли голосовать», — сказал Мурат Назарматов.

Члены конституционного совещания раскритиковали идею. По их словам, обязать граждан участвовать в голосовании законодательно — нарушение прав человека.

Отметим, что новый проект Конституции разработан. И с подписью 80 депутатов Жогорку Кенеша инициирован закон о назначении референдума по внесению изменений в Основной закон. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.