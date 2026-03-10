Комитет одобрил инициативу о сокращении числа членов ЦИК КР. Решение принято сегодня на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, местному самоуправлению и регламенту Жогорку Кенеша при обсуждении поправок в законы «О Регламенте Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» и проекта конституционного закона «О Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики». Документ подготовлен группой депутатов.

По словам депутата Нурбека Сыдыгалиева, проект конституционного закона предусматривает сокращение состава Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики с 12 до 7 членов.

«То есть три члена будут избираться по квоте президента страны, четыре — по квоте Жогорку Кенеша. Предлагаемые изменения направлены на оптимизацию работы государственного аппарата, улучшение внутренней координации, повышение эффективности принятия решений и сокращение бюджетных расходов. При этом в режиме второго чтения мы хотим внести изменения в концепцию законопроекта, то есть хотим утвердить число членов ЦИК с 7 до 8, чтобы не было конфликта интересов», — отметил он.

Глава ЦИК Тынчтык Шайназаров отметил, что сокращение числа членов ЦИК не отразится на работе госоргана.

На вопрос депутата Дастана Бекешева о том, как пять депутатских групп будут делить четыре квоты на членов ЦИК, Нурбек Сыдыгалиев отметил, что одной из групп придется отказаться от своего права выдвижения.

Депутат Дастан Бекешев предложил выработать критерии отбора членов ЦИК КР, чтобы состав был профессиональным и опытным в выборном законодательстве.

Депутаты одобрили законопроект в первом чтении.