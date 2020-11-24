Садыр Жапаров рассказал, почему и когда разочаровался в Омурбеке Текебаеве

Садыр Жапаров готов доказать, что депутат парламента Омурбек Текебаев хотел продать сотовую компанию MegaCom российскому бизнесмену Леониду Маевскому. Об этом он заявил в прямом эфире одного из телеканалов.

Он отметил, что с лидером партии «Ата Мекен» знаком 30 лет.

«Я увидел его настоящее лицо, когда начал работать с ним вместе. До этого я знал его только по телевизору и уважал как оппозиционного политика. У подстрекательства должны быть границы. Народ не должен следовать за интриганами. Вся политическая элита знает, что в 2010 году Омурбек Текебаев написал Конституцию в своих интересах. Потому что он думал, что в парламент придет с большинством голосов и станет спикером. Хотел править 5-10 лет», — сказал Садыр Жапаров.

Он обвинил Омурбека Текебаева в попытках продать MegaCom коррупционным путем.

«Когда я был и. о. президента, то не мог сказать об этом. Сейчас могу. То, что Омурбек Текебаев брал $1 миллион у Маевского, это правда. Об этом знают все, и бывший депутат парламента Феликс Кулов. Если он опровергнет, это может доказать Омурбек Суваналиев и я. Сотового оператора хотели продать две компании, один из них Текебаев. Он потратил миллион на выборы. После хотел остальную сумму прикарманить», — заявил Садыр Жапаров.