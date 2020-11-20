Конституционное совещание предлагает ввести институт вице-президента КР

В Кыргызстане необходимо ввести институт вице-президента. С предложением на конституционном совещании выступил доцент Американского университета в Центральной Азии Сыргак Кадыралиев.

По его словам, региональный вопрос надо учитывать и в Основном законе страны.

«В Америке тоже был вопрос юга и севера, поэтому вели институт вице-президента. Нам бы тоже этот пост помог», — говорит Сыргак Кадыралиев.

Некоторые члены совещания с ним не согласились, призвав сосредоточиться на правовом поле.

Отметим, новый проект Конституции уже разработан и с подписью 80 депутатов Жогорку Кенеша инициирован закон о назначении референдума по внесению изменений в Конституцию. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.