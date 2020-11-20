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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Новая редакция Конституции. Роза Отунбаева обратилась к Садыру Жапарову

Экс-президент переходного периода Роза Отунбаева заявила сегодня на экстренном заседании Комитета гражданского контроля, что верховенство закона в Кыргызстане должно быть признано международным сообществом.

По ее словам, несмотря на то что Кыргызстан — член ООН, мы находимся в полной изоляции.

«Правительство Садыра Жапарова должно помнить о том, что бюджет страны на 20 процентов состоит из грантов от международных доноров и сейчас мы можем остаться без этой помощи. Из этой суммы 30 процентов идет на транспорт и дороги, 25 процентов на энергетику, 20 процентов на развитие инфраструктуры и только 15 процентов — на образование и здравоохранение. В это холодное, коронавирусное время мы рискуем остаться без средств», — отметила Роза Отунбаева.

Она добавила, что надо остановиться. «Мы такие молодые и дерзкие. Готовы менять Конституцию, но остановитесь, подумайте, прежде чем рвать на себе рубахи. ООН готова предоставить Кыргызстану $25 миллионов, но только после разделения ветвей власти и возвращения верховенства права», — сказала Роза Отунбаева.

«У нас нет амнезии, и все хорошо помнят, что было ранее, когда законы писались во имя одного человека. Надо опираться на грамотных, сильных и умных людей. Я рада, что появилось новое поколение экспертов, которые готовы менять будущее Кыргызстана. Господин Жапаров, дайте картинку будущего, которую вы видите в конце своего президентства», — добавила Отунбаева.

Энергию надо направлять на созидание, а не на борьбу с Конституцией.

Роза Отунбаева

Восемьдесят депутатов Жогорку Кенеша, напомним, инициировали закон о назначении референдума по внесению изменений в Конституцию. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/173804/
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