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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Сообщество юристов настаивает на незаконности конституционной реформы

Сообщество юристов Кыргызстана подготовило аналитические заключения о нелегитимности и незаконности предлагаемой конституционной реформы.

Юристы и эксперты указали на нарушения и признаки узурпации власти. Гражданские активисты намерены провести митинг против депутатской инициативы.

В заключении указано, что нарушения связаны с тем, кто именно инициирует изменения — ненадлежащий субъект, то есть нелегитимный шестой созыв Жогорку Кенеша, который искусственно продлил свою работу.

«Происходит де-факто замена/подмена Конституции (а не внесение поправок) и искусственное навязывание проекта Конституции обществу и стране. Венецианская комиссия в своем срочном заключении заявляет, что в период пророгации (при внеконституционном продлении срока) парламент не может утверждать чрезвычайные меры, в том числе конституционные реформы. Грубейшие нарушения в аспекте широкого общественного и экспертного обсуждения проекта Конституции: скрытность, спешность. Проект Конституции содержит в себе предложения, не совместимые с общепринятыми демократическими принципами, а также ряд серьезных коллизий и противоречий (является очень «сырым» в юридическом смысле документом)», — говорится в заключении.

Конституционную реформу законно и легитимно может провести только парламент седьмого созыва.

Юристы подчеркивают, что наблюдается скрытность и нетранспарентность процесса подготовки проекта — неизвестно, какие специалисты и эксперты были привлечены к процессу.

Конституция называется общественным договором, который не должен быть навязан, но должен пользоваться народной поддержкой, что подразумевает широкое общественное и экспертное обсуждение. Особо отмечается, что не создан механизм конституционного совещания, что является стандартной практикой и требованием во всех демократических странах.

Отметим, что 80 депутатов Жогорку Кенеша инициировали закон о назначении референдума по внесению изменений в Конституцию. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/173769/
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