Депутат Жогорку Кенеша Наталья Никитенко прокомментировала 24.kg новый проект Конституции, появившийся накануне на официальном сайте парламента.

По ее словам, общество получило типичную Конституцию авторитарного государства, которую в народе уже прозвали Ханституцией.

«Все заверения нового руководства, что диктатуры не будет, оказались пустым звуком. Причины, почему народ вышел на улицу в октябре, оказались вновь актуальными. История нас ничему не учит? Откуда эта странная самоуверенность, если у Акаева и Бакиева не получилось, то у меня обязательно получится? Я могу сказать больше: это не получилось ни у Атамбаева, ни у Жээнбекова. Почему это должно получится у нынешних правителей?» — говорит Наталья Никитенко.

Этот проект прямо ведет к обычной диктатуре. Все завоевания 2005 и 2010 годов оказались растоптанными. Наталья Никитенко

Нардеп также просит огласить имена юристов, кто писал документ и интересуется, являются ли они действительно специалистами в области конституционного права и государственного управления.

«В США мы видим на примере Трампа невероятную сильную систему сдержек и противовесов. Он не смог править абсолютно независимо, его сильно ограничивала государственная система, в том числе сильный парламент, независимые суды, сильные местные органы самоуправления, гражданское общество, независимые СМИ», — отметила Наталья Никитенко.

Какую систему государственного устройства нам предлагают? Президентская? Тогда откуда премьер-министр? Нам обещали вариант государственного устройства по примеру США. А мы что получили? Наталья Никитенко

Депутат утверждает, что в предложенном варианте нет системы сдержек и противовесов. Непонятно, как доказали неэффективность нынешней системы власти.

«Мы слышим постоянные отсылки на мнение народа. Кто провел исследование? Кто спросил мнение народа? Мы можем опираться на два референдума 2010 и 2016 годов, подтвердивших желание народа жить в парламентской стране. А на что опираются неизвестные авторы данного документа? Напомню, 5 октября молодые люди вышли на площадь не под лозунгом «Требуем референдум» или «Даешь сильную президентскую власть», они вышли под лозунгом борьбы с фальсификациями на выборах, против коррупции, против партий, обманом купивших или присвоивших голоса. Никто не поднимал вопрос об упразднении парламентской системы», — напомнила Наталья Никитенко.

Читайте по теме Новая редакция Конституции. В основе проекта лежит антинародная цель

Нардеп подчеркнула, что не следует забывать, при каких обстоятельствах сформировали шестой созыв, дискредитирующий себя. Наталья Никитенко уточнила, что бывший президент Атамбаев часто заявлял, что он подбирал весь состав лично, за исключением фракции «Ата Мекен» и части фракции «Республика». Ему нужен был послушный парламент.

«Именно для этого он различными путями убирал из его состава Текебаева, Салянову и затыкал рты всем, кто ему противоречил. Президенты не раз в истории независимого Кыргызстана работали вне конституционного поля, узурпировали власть, подмяв под себя премьер-министров, парламент, используя шантаж силовых органов, подкуп и другие грязные методы. Тем более мы знаем, что кредит доверия к нынешнему составу Жогорку Кенеша ниже нуля», — сказала Наталья Никитенко.

Этот созыв не имеет права проводить реформы, тем более конституционные. Его задача — обеспечить бюджетный процесс, переход власти и новые выборы без права принятия кардинальных долгосрочных решений.

Наталья Никитенко считает, что в новом варианте Конституции президент, являясь главой исполнительной власти, обладает поистине царскими полномочиями. Нардеп не понимает, зачем при таких расширенных функциях главы государства нужен Жогорку Кенеш.

«Мы получим парламент, который будет, скорее всего, мононациональным, моногендерным, немолодежным. В его составе будут только очень богатые люди и их представители. Да, мне могут сказать, что в нынешнем составе тоже полно базаркомов и богатых людей, но благодаря действующей Конституции в парламенте были женщины, молодые люди, представители всех национальностей, социальных слоев, люди с ограниченными возможностями. Кроме того, парламент лишат всех контрольных полномочий. Он не сможет влиять на деятельность власти, не сможет заслушивать отчеты, не сможет требовать ответы, не имеет права контролировать исполнение принимаемых им законов. Давайте спросим себя, а зачем он нам нужен?» — говорит депутат.

Наталья Никитенко добавила, что парламентская форма правления остается единственным возможным выходом для народа и страны. Она призывала все здравые силы страны, всех политиков и неравнодушных граждан выступить против диктатуры и нового ханства.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.