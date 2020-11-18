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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Новая редакция Конституции — это откат Кыргызстана назад

Координатор гражданского союза «За реформы и результат» Тимур Шайхутдинов считает, что представленный проект новой редакции Конституции откатит страну назад, если будет принят.

По его словам, документ разработан втайне и без реального обсуждения широкой общественностью. «Как бы кто сейчас не критиковал процесс подготовки Конституции 2010 года, но тогда он проходил гораздо более открыто, с реальным конституционным совещанием и публичной битвой идей перед телекамерами. Сейчас все сводится к вывешиванию на сайте и телефону, по которому желающие могут звонить. То есть принимать предложения или принимать те или иные рекомендации — оставляют на откуп аппаратчиков», — отметил Тимур Шайхутдинов.

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Он добавил, что по содержанию видно — идет попытка установить сверхполномочия у главы государства. «Это не будет классическая президентская форма правления, так как остается некий «глава правительства», который реально решать ничего не будет и даже не будет иметь своего аппарата. Судебная система будет еще более зависимой, чем сейчас. Парламент оказывается урезанным, неясно, будет ли он формироваться по пропорциональному или мажоритарному принципу. Фактически, это приведет к тому, что то, как формировать Жогорку Кенеш, будет решаться каждый раз перед выборами так, как выгодно правящей группе», — подчеркнул Тимур Шайхутдинов.

Что касается введения института Народного курултая, эксперт считает, что предлагается декларативный орган, который будет созываться исключительно президентом. Его роль будет сведена до оформления «народной любви» под президентские инициативы, но ни на что влиять он не будет.

«Лично мое мнение — политическая элита страны пока не созрела вносить поправки в Основной закон на основе общественного консенсуса», — убежден Тимур Шайхутдинов.

В нынешних условиях те, кто контролирует написание проекта Конституции, перетягивает одеяло на себя.

Тимур Шайхутдинов

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/173503/
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