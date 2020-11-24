Каким бизнесом владеют депутаты и сколько платят в бюджет. Часть II

По Закону «О статусе депутата Жогорку Кенеша» парламентарий в Кыргызстане не может осуществлять предпринимательскую деятельность и входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета коммерческой организации.
Закон гласит, что депутат не может получать какую бы то ни было иную оплату, кроме платы за творческую деятельность (за произведения искусства и их исполнение, публикации статей и книг).
Сегодня в Жогорку Кенеше 112 депутатов. Анализ показал, что соблюдают указанные нормы не все.
Журналист 24.kg изучил данные Министерства юстиции и портала «Открытый бюджет» и выяснил, каким бизнесом владеют депутаты и сколько выплатили налогов с 2019 года по сегодняшний день.
Первую часть анализа можно почитать здесь.
Имеет долю в ОсОО «ТриАТекс». Компания создана 6 октября 2020 года. Директором является Вахид Артыков. Она занимается производством прочих текстильных изделий технического и производственного назначения. Налоги пока не платила.
Единственный учредитель ОсОО «Норсвест Майнинг Компани». Совладельцев у фирмы двое. Помимо парламентария, ею владеет ОсОО «Грейт Норсвест Майнинг Компани». Основной вид деятельности — добыча и обогащение руд драгоценных (благородных) металлов. За два с неполным года компания выплатила 1 миллион 674 тысячи 230 сомов налогов.
«ПОТЕНЦИАЛ ТЕКСТИЛЬ» за три месяца до избрания в депутаты Жогорку Кенеша, то есть в сентябре 2018 года. В учредителях, помимо парламентария, Турсунбай Раимжанович Мамажанов. Он же руководит фирмой. Основной вид деятельности — подготовка и прядение хлопковых волокон. Данных о налогах за последние два года нет.
Владеет с Тилеком Анатаевичем Эралиевым юридической компанией Carte Blanche («Карт-Бланш»). Последний — директор фирмы. Она занимается деятельностью коллегий и юридических консультаций адвокатов, включая частных практикующих. ОсОО перерегистрировано 20 декабря 2010 года. По данным портала «Открытый бюджет», налоговых платежей у компании нет.
Стыдливый депутат Камчыбек Жолдошбаев имеет доли в двух компаниях.
Фирма «Саркул», занимается производством топливных брикетов из угля и торфа. Она не выплатила в бюджет ни сома.
Компания «Сардар» добывает каменный уголь. За два года заплатила в бюджет 1 миллион 768 тысяч 615 сомов.
ОсОО «Беш-Сары», где Камчыбек Жолдошбаев имеет стопроцентную долю, являясь единственным учредителем, выплатила 11 миллионов 890 тысяч 187 сомов налогов.
«СТРОЙЦЕНТР». Создана 28 октября 1999 года. Руководит компанией Усенкул Турдукулович Шабданов. Основной вид деятельности — оптовая неспециализированная торговля. Помимо депутата, в ОсОО четыре учредителя. Как и некоторые депутаты, Саматбек Ибраев тоже решил скрыть ИНН компании, что препятствует получению информации о налоговых отчислениях.
Член комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию, имеет горнодобывающую компанию АБЭ-бантс (ABE-bants), где выступает соучредителем и руководителем. В учредителях помимо депутата Барчынбек Орозбекович Орозбеков и Фарида Асанбековна Мамбеталиева. Основной вид деятельности — добыча природных драгоценных и полудрагоценных камней. Данных по выплате налогов нет.
«Манхэттен экспресс». Создана 13 мая 1997 года и занимается деятельностью рекламных агентств. Вторым учредителем является Сара Джунусовна Абдурахманова. ИНН скрыт.
Является учредителем и директором компании «Прима-Триумф». ОсОО перерегистрировали 29 марта 2007 года. Основной вид деятельности — сбор, обработка и распределение воды (водоснабжение). Данных по отчислениям в бюджет нет.
Депутат владеет охранно-детективным агентством «ТЫНАЙ-СЕКЬЮРИТИ». Директором числится Ринат Касымович Жээнкулов.
За два года компания выплатила в бюджет 74 тысячи 160 сомов.
Член комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению имеет две компании и одной из них руководит сама.
ОсОО «ИльДан» существует с 29 февраля 2000 года. Директором и единственным учредителем числится нардеп. Деятельность фирмы не указана.
Ей также принадлежит Бишкекский международный медицинский институт. Перерегистрацию учреждение прошло 17 сентября 2020 года. Директор — Турсун Мамырбаева. В учредителях, помимо Альфии Самигуллиной, числится компания «АСТРУМ-БЕРЕКЕТ», занимающаяся сдачей внаем собственного недвижимого имущества.
У компании «Ильдан» не указан ИНН, Бишкекский международный медицинский институт за два года выплатил 5 тысяч 200 сомов налогов.
Учредитель и соучредитель шести компаний.
В ОсОО «Ош-Ойл ЛТД», которое занимается распределением газообразного топлива, кирпичном заводе «Даннур-Юг» и транспортной компании «Азия-Юг» депутат является единственным учредителем.
В компании TREMLEND TREDING COMPANY помимо единственного учредителя он является директором. Чем занимается фирма, неизвестно.
Нардеп также имеет доли в компаниях «Ала-Арчинский кирпичный завод» и «УзгенЭнергоУголь», занимающейся добычей каменного угля.
Завод «Даннур-Юг» выплатила 59 миллионов 221 тысячу 998 сомов налогов, «УзгенЭнергоУголь» — 42 миллиона 192 тысячи 600 сомов. Отчисления ОсОО «Ош-Ойл-ЛТД», «Азия-Юг» — ноль сомов. У компаний TREMLEND TREDING COMPANY и «Ала-Арчинский кирпичный завод» ИНН не указан.
Депутат Сталбек Молдалиев получил мандат вместо экс-спикера Чыныбая Турсунбекова, скончавшегося от внебольничной пневмонии в конце июля. Он единственный учредитель в двух компаниях, еще в одной — соучредитель.
В Осоо «Тезоро», которая занимается оптовой торговлей непродовольственными товарами потребительского назначения и компании «Сан-Таш», производящей чулочно-носочные изделия, он единственный учредитель.
В компании «ЭмирТрансСервис», занимающейся перевозками, в учредителях два человека: депутат и Нурбек Турсунбаев.
ОсОО «Тезоро» выплатила 6 миллионов 416 тысяч 523 сома налогов, «Санташ» — 2 миллиона 56 тысяч 39 сомов, а «ЭмирТрансСервис» — ни сома.