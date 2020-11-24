Каким бизнесом владеют депутаты и сколько платят в бюджет. Часть II

По Закону «О статусе депутата Жогорку Кенеша» парламентарий в Кыргызстане не может осуществлять предпринимательскую деятельность и входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета коммерческой организации.

Закон гласит, что депутат не может получать какую бы то ни было иную оплату, кроме платы за творческую деятельность (за произведения искусства и их исполнение, публикации статей и книг).

Сегодня в Жогорку Кенеше 112 депутатов. Анализ показал, что соблюдают указанные нормы не все.

Журналист 24.kg изучил данные Министерства юстиции и портала «Открытый бюджет» и выяснил, каким бизнесом владеют депутаты и сколько выплатили налогов с 2019 года по сегодняшний день.

Первую часть анализа можно почитать здесь.

13 Анвар Артыков Анвар Артыков

Фото из Интернета. Анвар Артыков

Имеет долю в ОсОО «ТриАТекс». Компания создана 6 октября 2020 года. Директором является Вахид Артыков. Она занимается производством прочих текстильных изделий технического и производственного назначения. Налоги пока не платила.

14 Адыл Жунус уулу Адыл Жунус уулу

Фото из Интернета. Адыл Жунус уулу

Единственный учредитель ОсОО «Норсвест Майнинг Компани». Совладельцев у фирмы двое. Помимо парламентария, ею владеет ОсОО «Грейт Норсвест Майнинг Компани». Основной вид деятельности — добыча и обогащение руд драгоценных (благородных) металлов. За два с неполным года компания выплатила 1 миллион 674 тысячи 230 сомов налогов.

15 Омурбек Бакиров Омурбек Бакиров

Фото из Интернета. Омурбек Бакиров Создал компанию «ПОТЕНЦИАЛ ТЕКСТИЛЬ» за три месяца до избрания в депутаты Жогорку Кенеша, то есть в сентябре 2018 года. В учредителях, помимо парламентария, Турсунбай Раимжанович Мамажанов. Он же руководит фирмой. Основной вид деятельности — подготовка и прядение хлопковых волокон. Данных о налогах за последние два года нет.

16 Мирлан Жеенчороев Мирлан Жеенчороев

Фото из Интернета. Мирлан Жеенчороев

Владеет с Тилеком Анатаевичем Эралиевым юридической компанией Carte Blanche («Карт-Бланш»). Последний — директор фирмы. Она занимается деятельностью коллегий и юридических консультаций адвокатов, включая частных практикующих. ОсОО перерегистрировано 20 декабря 2010 года. По данным портала «Открытый бюджет», налоговых платежей у компании нет.

17 Камчыбек Жолдошбаев Фото из Интернета. Камчыбек Жолдошбаев Камчыбек Жолдошбаев

Стыдливый депутат Камчыбек Жолдошбаев имеет доли в двух компаниях.

Фирма «Саркул», занимается производством топливных брикетов из угля и торфа. Она не выплатила в бюджет ни сома.

Компания «Сардар» добывает каменный уголь. За два года заплатила в бюджет 1 миллион 768 тысяч 615 сомов.

ОсОО «Беш-Сары», где Камчыбек Жолдошбаев имеет стопроцентную долю, являясь единственным учредителем, выплатила 11 миллионов 890 тысяч 187 сомов налогов.

18 Саматбек Ибраев Саматбек Ибраев

Фото из Интернета. Саматбек Ибраев Есть доля в компании «СТРОЙЦЕНТР». Создана 28 октября 1999 года. Руководит компанией Усенкул Турдукулович Шабданов. Основной вид деятельности — оптовая неспециализированная торговля. Помимо депутата, в ОсОО четыре учредителя. Как и некоторые депутаты, Саматбек Ибраев тоже решил скрыть ИНН компании, что препятствует получению информации о налоговых отчислениях.

19 Абдтандил Кулбараков Абдтандил Кулбараков

Фото из Интернета. Абтандил Кулбараков

Член комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию, имеет горнодобывающую компанию АБЭ-бантс (ABE-bants), где выступает соучредителем и руководителем. В учредителях помимо депутата Барчынбек Орозбекович Орозбеков и Фарида Асанбековна Мамбеталиева. Основной вид деятельности — добыча природных драгоценных и полудрагоценных камней. Данных по выплате налогов нет.

20 Умбеталы Кадыралиев Умбеталы Кадыралиев

Фото из Интернета. Умбеталы Кадыралиев

21 Улан Примов Улан Примов

Является директором и соучредителем компании ОсОО. Создана 13 мая 1997 года и занимается деятельностью рекламных агентств. Вторым учредителем является Сара Джунусовна Абдурахманова. ИНН скрыт.

Фото из Интернета. Улан Примов

Является учредителем и директором компании «Прима-Триумф». ОсОО перерегистрировали 29 марта 2007 года. Основной вид деятельности — сбор, обработка и распределение воды (водоснабжение). Данных по отчислениям в бюджет нет.

22 Урматбек Самаев Урматбек Самаев

Фото из Интернета . Урматбек Самаев

Депутат владеет охранно-детективным агентством «ТЫНАЙ-СЕКЬЮРИТИ». Директором числится Ринат Касымович Жээнкулов.

За два года компания выплатила в бюджет 74 тысячи 160 сомов.

23 Альфия Самигуллина Альфия Самигуллина

Фото из Интернета. Альфия Самигуллина

Член комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению имеет две компании и одной из них руководит сама.

ОсОО «ИльДан» существует с 29 февраля 2000 года. Директором и единственным учредителем числится нардеп. Деятельность фирмы не указана.

Ей также принадлежит Бишкекский международный медицинский институт. Перерегистрацию учреждение прошло 17 сентября 2020 года. Директор — Турсун Мамырбаева. В учредителях, помимо Альфии Самигуллиной, числится компания «АСТРУМ-БЕРЕКЕТ», занимающаяся сдачей внаем собственного недвижимого имущества.

У компании «Ильдан» не указан ИНН, Бишкекский международный медицинский институт за два года выплатил 5 тысяч 200 сомов налогов.

24 Азамат Арапбаев Азамат Арапбаев

Фото из Интернета. Азамат Арапбаев

Учредитель и соучредитель шести компаний.

В ОсОО «Ош-Ойл ЛТД», которое занимается распределением газообразного топлива, кирпичном заводе «Даннур-Юг» и транспортной компании «Азия-Юг» депутат является единственным учредителем.

В компании TREMLEND TREDING COMPANY помимо единственного учредителя он является директором. Чем занимается фирма, неизвестно.

Нардеп также имеет доли в компаниях «Ала-Арчинский кирпичный завод» и «УзгенЭнергоУголь», занимающейся добычей каменного угля.

Завод «Даннур-Юг» выплатила 59 миллионов 221 тысячу 998 сомов налогов, «УзгенЭнергоУголь» — 42 миллиона 192 тысячи 600 сомов. Отчисления ОсОО «Ош-Ойл-ЛТД», «Азия-Юг» — ноль сомов. У компаний TREMLEND TREDING COMPANY и «Ала-Арчинский кирпичный завод» ИНН не указан.

25 Сталбек Молдалиев Сталбек Молдалиев

Фото из Интернета. Сталбек Молдалиев

Депутат Сталбек Молдалиев получил мандат вместо экс-спикера Чыныбая Турсунбекова, скончавшегося от внебольничной пневмонии в конце июля. Он единственный учредитель в двух компаниях, еще в одной — соучредитель.

В Осоо «Тезоро», которая занимается оптовой торговлей непродовольственными товарами потребительского назначения и компании «Сан-Таш», производящей чулочно-носочные изделия, он единственный учредитель.

В компании «ЭмирТрансСервис», занимающейся перевозками, в учредителях два человека: депутат и Нурбек Турсунбаев.

ОсОО «Тезоро» выплатила 6 миллионов 416 тысяч 523 сома налогов, «Санташ» — 2 миллиона 56 тысяч 39 сомов, а «ЭмирТрансСервис» — ни сома.