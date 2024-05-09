Генеральная прокуратура поздравила кыргызстанцев с Днем Победы

Генеральный прокурор Курманкул Зулушев от коллектива прокуратуры и себя лично поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, жителей и гостей страны с Днем Победы в Великой Отечественной войне.

«Уважаемые ветераны!

Ваше поколение — поколение победителей и созидателей! Пример патриотизма и духовной чистоты! Высокий пример храбрости, мужества и героизма.

Этот праздник — награда за ваш тяжелый труд ради народа и будущего. Эта победа — результат великой борьбы против зла, насилия и несправедливости. Результат вашего мужества и неустанных усилий.

Эта победа — Великая Победа, стоившая многих жизней и слез, принесенная кровью тысяч наших соотечественников. Сегодня это победа для всех нас.

Уважать и почитать вас — священный долг каждого кыргызстанца. Ваша храбрость навсегда останется в памяти потомков. Никто не забыт, ничто не забыто. С Днем Победы!» — говорится в поздравлении.