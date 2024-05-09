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Общество

День Победы. В Бишкеке прошел митинг-реквием

В Бишкеке на Площади Победы прошло праздничное мероприятие, посвященное 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Оркестр Минобороны исполнил композиции военных лет.

Митинг-реквием начался с возложения венков и цветов к Вечному огню, минутой молчания и исполнением гимна Кыргызской Республики. 

В мероприятии участвовали ветераны Вооруженных сил Кыргызстана, спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев, министр обороны, руководители столичной мэрии, представители дипломатического корпуса и сотни горожан.

Военнослужащие Бишкекского гарнизона прошлись торжественным маршем.

Традиционно присутствующие могли поесть каши, выпить горячего чая и посмотреть выставку военной техники времен Великой Отечественной войны.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293582/
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