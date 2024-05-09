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Общество

Большинство читателей 24.kg считают, что троллейбусы в Бишкеке нужны

Инициатива по защите троллейбусов сообщила, что этот вид транспорта находится под угрозой замены электробусами. На ее запрос в мэрии Бишкека ответили, что «рассматривается вопрос о передаче троллейбусов вместе с контактной сетью и тяговыми подстанциями в города Ош, Кара-Балту и Токмак для дальнейшей их эксплуатации».

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Активисты считают, что замена троллейбусов автобусами — это плохо, так как вместо существующей сети экологичного общественного транспорта могут появиться пять маршрутов электробусов, которые просто повторят маршруты троллейбусов. Создана петиция по сохранению бишкекских троллейбусов.

Редакция 24.kg решила узнать мнение читателей, нужны ли Бишкеку троллейбусы. И большинство проголосовало за варианты да.

Против высказались лишь 133 человека, или 6 процента проголосовавших.

Нужны ли Бишкеку троллейбусы?
Да. Это экологичный и удобный транспорт. — 72% — 1318 голосов
Да. В Бишкеке и так не хватает общественного транспорта. — 19% — 349 голосов
Нет. Троллейбусы изжили себя. — 3% — 71 голос
Нет. Электробусы гораздо удобнее. — 3% — 62 голоса
Мне без разницы, езжу только на машине. — 1% — 20 голосов

Примерно также разделились голоса читателей Telegram-канала редакции. 53 процента выбрали ответ, что троллейбусы нужны, это экологичный и удобный транспорт. И только пятая часть проголосовавших считают, что такой вид общественного транспорта столице не нужен.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293577/
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