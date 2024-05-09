День Победы в Бишкеке. Главные памятники Героям Великой Отечественной

Сегодня 79-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.

Киргизская ССР направила на фронт каждого четвертого жителя страны. Всего призвано более 363 тысяч кыргызстанцев. Погибло около 100 тысяч человек. Орденами и медалями награждено более 150 тысяч кыргызстанцев. Звания Героя Советского Союза удостоены 74 человека, кавалерами орденов Славы трех степеней стали 29 кыргызстанцев.

О подвигах военных лет, о героях, не вернувшихся домой, бишкекчанам могут рассказать памятники, которых в столице немало.

Основной монумент, где проходят торжественные мероприятия 9 Мая, — площадь Победы. Ее построили в 1985-м. Площадь занимает территорию в 3 гектара.

Основная художественная идея памятника — возвращение сыновей-победителей к Родине-матери, родному очагу. Композиционный центр комплекса — монументальные арки. От них расходятся «лучи» цветников и аллей-подходов, что олицетворяет солнечный край. Площадки подступов к памятнику сделаны так, что к Вечному огню поднимаешься медленно и размеренно.

В южной части столицы находится парк Победы имени Героя Советского Союза Даира Асанова. Парк основан в 1981 году, а в 2010-м ему присвоили имя Даира Асанова.

В нем находятся монумент «Воинская доблесть», аллеи пограничников и сотрудников МЧС. В 2012 году по инициативе бывшего председателя Кыргызского общества блокадников Анны Кутановой в парке установили памятник блокадникам Ленинграда. На черной мраморной плите изображены шпиль Адмиралтейства и лучи прожекторов над Невой, а также барельеф из белого мрамора — женщина держит на руках ребенка... Это Токтогон Алтыбасарова, приютившая более 150 детишек из блокадного Ленинграда. У основания памятного мрамора закопана капсула с землей с Пискаревского кладбища.

Фото 24.kg. Памятник генерал-майору Ивану Панфилову

Еще один знаковый памятник — Герою Советского Союза генерал-майору Ивану Панфилову — расположен в центре города. Он единственный, который был посвящен героям Великой Отечественной и открыт еще до ее окончания — в 1942-м, вскоре после того, как 28 панфиловцев не дали фашистам перейти в наступление под Москвой у разъезда Дубосеково.

Правда, в 2021 году памятник заменили точной копией из бронзы. Ее выполнили в Екатеринбурге в литейной мастерской под руководством известного скульптора Ивана Дубровина по слепкам с оригинального монумента. Его передали в дар Бишкеку от Свердловской области России в рамках двустороннего сотрудничества.

Есть памятники героям Великой Отечественной войны и на бульваре Молодой Гвардии. В 30-ю годовщину Победы открыт мемориальный комплекс «Аллея героев». Там установлены скульптурные бюсты шести героев-панфиловцев — Григория Петренко, Ивана Москаленко, Григория Конкина, Дуйшенкула Шопокова, Николая Ананьева и Чолпонбая Тулебердиева. В 1984-м на бульвар Молодой Гвардии перенесли памятник дважды Герою Советского Союза летчику Талгату Бегельдинову.

Это самые известные памятники, связанные с Великой Отечественной войной, но на многих зданиях в Бишкеке есть памятные доски, говорящие о формировании дивизий, расположении госпиталей.

В сквере привокзальной площади станции «Пишпек» есть обелиск, посвященный памяти павших в годы ВОВ воинов-железнодорожников, а на территории бывшего Сельмашзавода — памятная стела.

В Военном институте Вооруженных сил в 2020-м установили памятник Герою Советского Союза генерал-лейтенанту Калыйнуру Усенбекову. В Военном лицее — памятник другому Герою — Даиру Асанову. Их имена, кстати, носят эти учебные заведения.