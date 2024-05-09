Потерявшихся в Аламединском ущелье троих туристов из России нашли

Потерявшиеся в Аламединском ущелье туристы из России найдены. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По данным ведомства, они все еще в ущелье, туристов спустят с горы завтра. Никто из иностранных гостей не пострадал.

«Два дня 18 спасателей МЧС вели поиски в Иссык-Атинском и Аламединском ущельях», — отметили в МЧС.

Заблудившимся туристам удалось дозвониться в Новосибирск (Россия).

Сотрудники Центра управления в кризисных ситуациях при МЧС КР с помощью карты Google и телефонного звонка зафиксировали их примерный маршрут.

Напомним, 8 мая поступило сообщение от главы общественного объединения «Федерация спортивного туризма» Н.Даутова о том, что 30 апреля трое туристов из России (62-летний Е.Л, 58-летний С. Н. и 62-летний С.Б. граждане РФ) отправились в поход из Иссык-Атинского ущелья в сторону Теплых ключей в Аламединское ущелье. Связь с ними прервалась.