30 молодых кыргызстанцев получили оборудование для запуска бизнес-проектов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

По данным ведомства, в рамках проекта «VIBEs для молодежи» Минтруда совместно с ОФ «SOS — Детские деревни Кыргызстана» проведен форум на тему: «Профессиональное развитие и взаимодействие».

Основная цель мероприятия — организация платформы для обмена опытом, знаниями и передовыми практиками в области профессиональной деятельности для партнеров и участников проекта.

В рамках проекта «VIBEs для молодежи» из пилотных районов Иссык-Кульского, Кочкорского, Аламединского и Сокулукского района прошли профессиональное обучение и обучение по жизненным навыкам 100 молодых людей из социально уязвимых семей.

По итогам курсов 30 молодых граждан, которые подготовили наилучшие бизнес-проекты, востребованные в своих регионах, получили грантовую помощь в виде оборудования и инвентаря для запуска своих стартапов в сферах легкой промышленности и предоставления услуг.

На форуме была организованна ярмарка, где участники могли презентовать продукцию и провели мастер-классы по своей деятельности.

На мероприятие приглашены успешные бизнес-эксперты в качестве спикеров, чтобы поделиться ценными советами, практиками и историями успеха по предпринимательству.