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Власть
Сюжет: COVID-19

Фракция «Кыргызстан» вновь требует проведения внеочередной сессии горкенеша

Фракция «Кыргызстан» вновь требует проведения внеочередной сессии Бишкекского городского кенеша. Об этом 24.kg сообщил ее лидер Куванычбек Конгантиев.

Он напомнил, что еще 23 октября внес в аппарат БГК предложение о созыве внеочередной сессии. Но ответа так и не получил.

«Я повторно написал на имя спикера письмо о созыве сессии. В главном бюджетообразующем городе страны происходят судьбоносные решения, которые мы должны обсудить. Вместо поддержки субьектам малого и среднего бизнеса мэрия Бишкека проводит работу по расторжению договоров с арендаторами, имеющими задолженность, считают пеню. В то же время контролирующие органы постоянно давят на них. С одной стороны, им разрешено работать, с другой, вроде нет. Кадровая чехарда в самом муниципалитете, какие-то случайные люди приходят, садятся на должности. Это предлагаю обсудить», — отметил он.

Куванычбек Конгантиев добавил, что также предлагает рассмотреть вопросы готовности города к уже начавшейся второй волне COVID-19, служб к отопительному сезону, возобновления деятельности закрытых учреждений и другие.

Ссылка: https://24.kg/vlast/172398/
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