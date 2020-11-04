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Власть

Фракция «Республика — Ата Журт» выдвинула на пост спикера Таланта Мамытова

Фракция «Республика — Ата-Журт» выдвинула на пост спикера Таланта Мамытова. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Жыргалбек Турускулов.

Депутат Омурбек Текебаев призвал коллег не торопиться и не нарушать регламент парламента.

«Отставка спикера была решена за одну ночь, и сразу же начали быстро выдвигать нового кандидата. По процедуре после заявлений надо объявить перерыв для консультаций фракций. Может, и у других партий есть кандидатура», — сказал нардеп.

Отметим, Канат Исаев подал в отставку с поста спикера. Он будет баллотироваться на пост президента.
Ссылка: https://24.kg/vlast/171865/
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