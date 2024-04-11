Разборки в Жогорку Кенеше. Депутаты нажимали кнопки друг за друга

На заседании Жогорку Кенеша депутаты устроили разборки из-за голосования. После того как не прошли поправки в Закон «О радиационной безопасности населения», из-за того, что он не набрал достаточного количества голосов, нардепы Кубанычбек Самаков и Динара Ашимова заявили: из-за технических сбоев проголосовали против, хотя собирались поддержать законопроект.

Депутат Камила Талиева отметила, что в этом случае документ набирает достаточное количество голосов и проходит во втором чтении. Однако ряд парламетариев выступил против того, чтобы отклоненный законопроект возвращали на рассмотрение.

Начались разборки, в ходе которых выяснилось, что голосование было неправильным, так как некоторые депутаты голосовали за отсутствующих.

«Мы во вторник на заседании комитета рассматривали законопроект о регламенте Жогорку Кенеша. Я там сказал, что мы стали безответственными. Я прошу прощения у коллег, но после 12.00 на заседаниях остается на самом деле 30-40 человек. Но мы за них проходим регистрацию и голосуем, где бы ни был этот депутат. Это нужно прекращать. Сейчас фактически тут около 35 нардепов. Зарегистрировано больше. Те, кто не приходит, пусть не получают заработную плату», — сказал депутат Дастан Бекешев.

Его коллега Аманкан Кенжебаев предложил нардепам перестать нажимать кнопки за других без доверенности и начать работать по регламенту.