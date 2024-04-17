Смеяться будете в другом месте. Эльвира Сурабалдиева раскритиковала спикера ЖК

На пленарном заседании Жогорку Кенеша депутат Эльвира Сурабалдиева возмутилась поведением спикера Нурланбека Шакиева.

Она отметила, что в парламенте не уважают женщин.

«Мы это сегодня видели, спорили из-за ТюркПА, я внесла предложение, а его даже на голосование не поставили. Можно же ко мне, как к депутату, проявить уважение, зачем так унижать, уважаемый торага? Я что, говорю что-то смешное или издевательское? Что у вас за отношение хамское? Даже если я женщина и прошла по одномандатному округу, по сравнению с другими с большим количеством голосов, не надо меня так оскорблять. Когда вносят предложение, надо по регламенту ставить его на голосование. Смешно вам? Смеяться будете в другом месте. Если это видит ваш шеф или президент, донесите до них, нельзя так относиться к депутатам. Я не с улицы пришла, меня избрал народ. Настолько унизительно и оскорбительно от наших коллег, еще сидит и смеется», — возмутилась нардеп.

Нурланбек Шакиев ответил, что никто не издевается. «Никто над вами не издевается. Мы смеемся, потому что ситуация такая. Нам что, плакать? Мы никогда не издевались. Я тоже от одномандатного округа набрал большее количество голосов», — сказал он.