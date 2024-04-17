17:17
USD 89.11
EUR 94.62
RUB 0.95
Власть

Смеяться будете в другом месте. Эльвира Сурабалдиева раскритиковала спикера ЖК

На пленарном заседании Жогорку Кенеша депутат Эльвира Сурабалдиева возмутилась поведением спикера Нурланбека Шакиева.

Она отметила, что в парламенте не уважают женщин.

«Мы это сегодня видели, спорили из-за ТюркПА, я внесла предложение, а его даже на голосование не поставили. Можно же ко мне, как к депутату, проявить уважение, зачем так унижать, уважаемый торага? Я что, говорю что-то смешное или издевательское? Что у вас за отношение хамское? Даже если я женщина и прошла по одномандатному округу, по сравнению с другими с большим количеством голосов, не надо меня так оскорблять. Когда вносят предложение, надо по регламенту ставить его на голосование. Смешно вам? Смеяться будете в другом месте. Если это видит ваш шеф или президент, донесите до них, нельзя так относиться к депутатам. Я не с улицы пришла, меня избрал народ. Настолько унизительно и оскорбительно от наших коллег, еще сидит и смеется», — возмутилась нардеп.

Нурланбек Шакиев ответил, что никто не издевается. «Никто над вами не издевается. Мы смеемся, потому что ситуация такая. Нам что, плакать? Мы никогда не издевались. Я тоже от одномандатного округа набрал большее количество голосов», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/291842/
просмотров: 199
Версия для печати
Материалы по теме
Органы прокуратуры возбудили четыре дела в отношении депутатов Жогорку Кенеша
Разборки в Жогорку Кенеше. Депутаты нажимали кнопки друг за друга
За питание в детсадах будут платить не только родители. Депутаты одобрили проект
В Жогорку Кенеше с 2026 года заработает система распознавания лиц
Жогорку Кенеш проверит Минздрав. Депутаты создадут новую комиссию
Депутатская комиссия проверит деятельность Министерства здравоохранения
Глава Минэнерго берет на работу только своих земляков — Эльвира Сурабалдиева
Изнасилование 13-летней. Депутат возмущена, что девочку обвиняют в испорченности
Депутаты требуют рассмотреть соответствие главы Минздрава занимаемой должности
В Кыргызстане запретят рекламу гадалок и экстрасенсов. Комитет ЖК одобрил закон
Популярные новости
Президент Кыргызстана предложил забыть тему внешнего долга Президент Кыргызстана предложил забыть тему внешнего долга
Топографические группы Кыргызстана и&nbsp;Таджикистана обследовали границу Топографические группы Кыргызстана и Таджикистана обследовали границу
Садыр Жапаров посетил Национальную академию наук и&nbsp;Ботанический сад Садыр Жапаров посетил Национальную академию наук и Ботанический сад
Стройкомпании хотят обязать передавать 5&nbsp;процентов квартир местным властям Стройкомпании хотят обязать передавать 5 процентов квартир местным властям
Бизнес
KICB с&nbsp;партнерами посадили более 18&nbsp;600 саженцев в&nbsp;рамках 12-летней программы KICB с партнерами посадили более 18 600 саженцев в рамках 12-летней программы
Штраф на&nbsp;423 миллиона сомов. В&nbsp;лаборатории Бонецкого сделали заявление Штраф на 423 миллиона сомов. В лаборатории Бонецкого сделали заявление
Получите цифровую подпись в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo;, чтобы сдать налоговую декларацию онлайн Получите цифровую подпись в «Мой О!», чтобы сдать налоговую декларацию онлайн
&laquo;Оптима Банк&raquo; вручил подарки победителям 1-го этапа акции &laquo;Олимпийское золото&raquo; «Оптима Банк» вручил подарки победителям 1-го этапа акции «Олимпийское золото»
17 апреля, среда
17:15
В 2023 году чистая прибыль «Кыргызалтына» составила 12,65 миллиарда сомов В 2023 году чистая прибыль «Кыргызалтына» составила 12,...
17:10
Смеяться будете в другом месте. Эльвира Сурабалдиева раскритиковала спикера ЖК
16:52
Сотрудники Баткенского ветконтроля уничтожили 30 тысяч яиц
16:36
Переход на 12-летку. Учет пяти- и шестилетних детей планируют провести до июня
16:35
Чемпионат Азии по борьбе. В Бишкеке кыргызстанцы завоевали 14 медалей