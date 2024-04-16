Органы прокуратуры возбудили четыре дела в отношении депутатов Жогорку Кенеша

В 2023 году в отношении четырех депутатов Жогорку Кенеша возбуждены уголовные дела. Об этом на совместном заседании парламентских комитетов по конституционному законодательству и правопорядку сообщил генеральный прокурор Курманкул Зулушев.

По его словам, три дела направлены в суд на рассмотрение, одно прекращено.

«Уголовное дело в отношении экс-депутата Жаныбека Абирова прекращено за примирением сторон. В отношении Омурбека Бакирова, Эмиля Жамгырчиева и Адахана Мадумарова дела направлены в суды», — отметил глава надзорного органа.

Отметим, депутаты Жогорку Кенеша заслушали ежегодный отчет Курманкула Зулушева о состоянии законности в КР в 2023 году и о проделанной органами прокуратуры работе по ее укреплению.