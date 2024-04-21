Камчыбек Ташиев выразил свое мнение о роспуске парламента

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев в интервью «Кадам—MEDIA» высказал свое мнение по поводу роспуска парламента.

«Ряд депутатов парламента из-за связи с ворами лишились своих мандатов. Может быть не «чистить» по одному, а распустить весь парламент?» — спросили главу ГКНБ.

Камчыбек Ташиев заявил, что в Жогорку Кенеше была группа депутатов, которые портили репутацию парламента. На выборы нужно много денег, и эти депутаты взяли их у воров, коррупционеров и получили мандаты, пообещав людям «золотые горы».

«Сегодня мы почти очистили парламент от таких людей. И нет оснований распускать парламент, так как есть в нем и «чистые» депутаты, которые получили мандаты благодаря поддержке народа. Они не виноваты в том, что оказались в одном созыве с депутатами, которые подозреваются в плохих деяниях», — сказал Камчыбек Ташиев.